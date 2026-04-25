به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: قطعی‌های مقطعی دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به دلیل برخی از اختلالات فنی است که این سازمان با هماهنگی به عمل آمده با بخش‌های مرتبط در حال پیگیری برای رفع مشکل است؛ از این رو با توجه به بازه زمانی اعلام شده و فرصت کافی، خانواده‌ها هیچگونه نگرانی بابت ثبت سفارش کتاب‌های درسی فرزندان خود نداشته باشند.

آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آغاز شد که در مرحله نخست دانش آموزان پایه‌های دوم تا ششم دوره ابتدایی و دانش آموزان پایه‌های هشتم و نهم دوره اول متوسطه می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش مواد آموزشی به آدرس irtextbook.ir سفارش خود را ثبت کنند.

گفتنی است؛ متقاضیان می‌توانند طبق زمانی‌بندی‌ اعلام‌شده، از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس my.gov.ir، «پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش» به آدرس my.medu.ir و یا سامانه irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.