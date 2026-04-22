«هندسه نبرد» آماده پخش شد؛ روایت توان نظامی ایران در جنگ

مجتبی میناوند تهیه کننده و کارگردان مستند «هندسه نبرد» که توسط مرکز هنری رسانه ای نهضت تهیه شده است درباره این اثر به خبرنگار مهر بیان کرد: «هندسه نبرد» مجموعه‌ای مستند و آرشیوی در چهار قسمت است که به توان نظامی کشورمان می‌پردازد. یکی از قسمت‌های این مجموعه با عنوان «نبرد شکار و شکارچی» به توان تهاجمی و پدافندی ما اختصاص دارد. در این قسمت، به نمونه‌ای از جنگ‌های گذشته میان اعراب و اسرائیل اشاره می‌شود که طی آن، برتری هوایی با طرف مقابل بوده است. شکار و شکارچی در قالب جنگنده و پدافند ملی تعریف شده و به مؤلفه‌های تدافعی و تهاجمی می پردازد.

وی اضافه کرد: قسمت دوم این مجموعه با عنوان «جنگ و جغرافیا» به جغرافیا و منطقه لجستیکی کشور به عنوان عمق راهبردی ایران نگاه می کند. اینکه با توجه به شرایط جغرافیایی که داریم دست بالا را در جنگ ها ایران خواهد داشت و چطور می تواند به طور مثال در نبرد زمینی پیروز باشد. قسمت سوم و چهارم مستند نیز با عنوان «شوک نفتی» و «نبرد زمینی» ساخته شده است.

میناوند یادآور شد: کل ساختار این مجموعه بر محور موضوعات یادشده شکل گرفته و پیش از این نیز مجموعه‌هایی با تم مشابه تولید کرده بودم. در اینجا هم به صورت روایت محور یا به مسائل تاریخی می پردازیم و یا رویدادهای خارجیِ مشابه را که در تاریخ رخ داده و به سرانجام رسیده یا نرسیده‌اند، روایت می‌کنیم.

وی در پایان بیان کرد: تمامی قسمت ها ساخته شده و آماده پخش هستند. گفتارِ متن این مستند نیز توسط بهرام نوری انجام شده است. هرچند قرار بود تعداد قسمت‌ها بیشتر باشد، اما در شرایط کنونی و با توجه به نوسانات جنگ، برخی قسمت ها از تولید حذف شده‌اند. هدف این بوده که با توجه به سیاست‌های فعلی صداوسیما هرچه سریع‌تر این مجموعه تولید و به مرحله پخش برسد.