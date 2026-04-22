۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

«هندسه نبرد» آماده پخش شد؛ روایت توان نظامی ایران در جنگ

«هندسه نبرد» آماده پخش شد؛ روایت توان نظامی ایران در جنگ

تهیه کننده «هندسه نبرد» خبر داد که این مستند در چهار قسمت و با روایتی از توان نظامی ایران در جنگ آماده پخش شده است.

مجتبی میناوند تهیه کننده و کارگردان مستند «هندسه نبرد» که توسط مرکز هنری رسانه ای نهضت تهیه شده است درباره این اثر به خبرنگار مهر بیان کرد: «هندسه نبرد» مجموعه‌ای مستند و آرشیوی در چهار قسمت است که به توان نظامی کشورمان می‌پردازد. یکی از قسمت‌های این مجموعه با عنوان «نبرد شکار و شکارچی» به توان تهاجمی و پدافندی ما اختصاص دارد. در این قسمت، به نمونه‌ای از جنگ‌های گذشته میان اعراب و اسرائیل اشاره می‌شود که طی آن، برتری هوایی با طرف مقابل بوده است. شکار و شکارچی در قالب جنگنده و پدافند ملی تعریف شده و به مؤلفه‌های تدافعی و تهاجمی می پردازد.

وی اضافه کرد: قسمت دوم این مجموعه با عنوان «جنگ و جغرافیا» به جغرافیا و منطقه لجستیکی کشور به عنوان عمق راهبردی ایران نگاه می کند. اینکه با توجه به شرایط جغرافیایی که داریم دست بالا را در جنگ ها ایران خواهد داشت و چطور می تواند به طور مثال در نبرد زمینی پیروز باشد. قسمت سوم و چهارم مستند نیز با عنوان «شوک نفتی» و «نبرد زمینی» ساخته شده است.

میناوند یادآور شد: کل ساختار این مجموعه بر محور موضوعات یادشده شکل گرفته و پیش از این نیز مجموعه‌هایی با تم مشابه تولید کرده بودم. در اینجا هم به صورت روایت محور یا به مسائل تاریخی می پردازیم و یا رویدادهای خارجیِ مشابه را که در تاریخ رخ داده و به سرانجام رسیده یا نرسیده‌اند، روایت می‌کنیم.

وی در پایان بیان کرد: تمامی قسمت ها ساخته شده و آماده پخش هستند. گفتارِ متن این مستند نیز توسط بهرام نوری انجام شده است. هرچند قرار بود تعداد قسمت‌ها بیشتر باشد، اما در شرایط کنونی و با توجه به نوسانات جنگ، برخی قسمت ها از تولید حذف شده‌اند. هدف این بوده که با توجه به سیاست‌های فعلی صداوسیما هرچه سریع‌تر این مجموعه تولید و به مرحله پخش برسد.

عطیه موذن

