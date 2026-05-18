«هندسه نبرد» روی آنتن شبکه افق؛ نگاهی متفاوت به معادلات نظامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند «هندسه نبرد» به تهیهکنندگی و کارگردانی مجتبی میناوند، با روایتی تحلیلی و آرشیوی از توان نظامی ایران در ایام جنگ رمضان، امروز از شبکه افق سیما روی آنتن میرود و پخش آن تا پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ادامه دارد.
«هندسه نبرد» با نگاهی متفاوت، به بازخوانی الگوهای تاریخی در میدانهای نبرد پرداخته و همزمان سناریوهای مختلف تقابل نظامی ایران در جنگ رمضان را بررسی میکند تا تصویری واقعبینانه از توان دفاعی و تهاجمی کشور ارائه دهد.
قسمت نخست این مجموعه با عنوان «نبرد شکار و شکارچی» به رقابت تاریخی میان تسلیحات تهاجمی و دفاعی میپردازد و نقش ابتکار ایران را در این عرصه مورد بررسی قرار میدهد که از امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت از شبکه افق سیما پخش میشود.
در قسمت دوم با عنوان «جنگ جغرافیا»، مزیتهای ژئوپلیتیکی ایران و عمق راهبردی کشور در کنار توان موشکی تحلیل میشود.
قسمت سوم با نام «شوک نفتی» به تأثیر تنشهای منطقهای بر بازار انرژی و اقتصاد جهانی اختصاص دارد و نقش ایران در امنیت انرژی را برجسته میکند.
و در نهایت، قسمت چهارم با عنوان «تهاجم زمینی» تجربه شکست قدرتهای نظامی در مواجهه با جغرافیای ایران و مقاومت مردمی را بررسی میکند.
این مجموعه که در مرکز هنری رسانهای نهضت تولید شده، تلاش دارد با بهرهگیری از تصاویر مستند و تحلیلهای تاریخی، روند شکلگیری و تکامل توان نظامی ایران را روایت کرده و ابعاد کمتر دیدهشدهای از قدرت دفاعی کشور را برای مخاطبان به تصویر بکشد.
