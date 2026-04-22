۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

مرحله دوم واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان جم اجرا شد

بوشهر- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جم گفت: با اجرای مرحله دوم واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان بیش از ۴۰ هزار راس دام تحت پوشش قرار گرفتند.

یونس حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واکسیناسیون بیش از ۴۰ هزار راس دام در پایان طرح مایه کوبی مرحله دوم واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان جم انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جم افزود: طرح مایه کوبی مرحله دوم واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان جم از اول بهمن ماه ۱۴۰۴ آغاز و روز ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ به پایان رسید.

حق شناس اضافه کرد: در این طرح در تعداد ۵۶ واحد روستایی، ۳۹ هزار و ۱۱۷ راس دام سبک و ۹۸۰ راس دام سنگین تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.

وی اذعان داشت: طرح مایه کوبی آبله در جمعیت بز و گوسفند نیز از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ شروع شده است.

