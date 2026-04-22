پورذهبی: ایستادگی مردم، نقطه قوت کشور در شرایط کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم «دختران جانفدای ایران» که با حضور جمعی از بانوان ورزشکار در امامزاده هاجره خاتون سنندج برگزار شد، با تبریک روز دختر اظهار کرد: از همه دختران بهویژه بانوان حاضر در این مراسم و دختران ورزشکار و فرزندان شهدا قدردانی میکنم و یاد شهدای جنگ اخیر را گرامی میداریم.
وی با اشاره به جانباختگان استان در حوادث اخیر افزود: حدود ۹۰ شهید از استان کردستان در این رخدادها تقدیم شده است و یاد آنان همواره زنده خواهد ماند.
نماینده ولیفقیه در کردستان با بیان اینکه کشور در شرایط حساس قرار دارد، گفت: در وضعیت کنونی نه جنگ و نه صلح هستیم و هنوز مشخص نیست این شرایط تا چه زمانی ادامه یابد، اما آنچه روشن است ایستادگی مردم و برتری جبهه حق در برابر فشارهاست.
پورذهبی با تأکید بر نقش وحدت و مقاومت در عبور از شرایط سخت تصریح کرد: با وجود همه تهدیدها، پرچم جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف از جمله ایثار، شجاعت و هویت ملی همچنان برافراشته است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه ورزشکاران و دختران حاضر در مراسم، آنان را نماد تعهد و پایبندی به ارزشها دانست و گفت: در حوادث اخیر نیز مظلومیت برخی ورزشکاران از جمله دختران شهید در جریان حملات دشمن نباید فراموش شود و لازم است این موارد برای جامعه تبیین شود.
نماینده ولیفقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نمونهای از زندگی «محمدعلی کلی» بوکسور مشهور جهان، آن را نمونهای از انتخابهای انسانی در برابر جنگ و قدرت دانست و تأکید کرد: ورزشکاران امروز نیز با وجود پیشنهادها و وسوسهها باید هویت، ارزشها و کشور خود را حفظ کنند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت قدردانی از خانوادهها، نسل جوان و شهدا خاطرنشان کرد: باید قدر این سرمایههای انسانی و معنوی را دانست و از مسیر ایستادگی و وحدت ملی صیانت کرد.
