۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

امهال ۳ ماهه اقساط سررسید واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی

امهال ۳ ماهه اقساط سررسید واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی

سازمان صنایع کوچک نسبت به امهال ۳ ماهه اقساط سر رسید شده واحدهای تولیدی اقدام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، توسط دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است:

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابعه استانی آن مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ایران و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به امهال اقساط سر رسید شده واحدهای تولیدی و خدماتی که از دستگاه های اجرایی فوق الذکر اراضی و خدمات خریداری کرده اند و تاریخ سررسید اقساط آن برای تاریخ 1404.12.9 لغایت 1405.2.31 است را به مدت 3 ماه بدون پرداخت جرائم و وجه التزام امهال نماید.

کد مطلب 6791195
سمیه رسولی

