۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

بهره‌مندی واحدهای تولیدی متأثر از جنگ از تنفس بیمه‌ای ۳ماهه در لرستان

خرم‌آباد - معاون اقتصادی استانداری لرستان از بهره‌مندی واحدهای تولیدی متأثر از جنگ از تنفس بیمه‌ای سه‌ماهه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد عصر امروز سه‌شنبه در اولین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لرستان در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: باتوجه‌به شرایط اقتصادی و جنگی تحمیل شده به کشور و در راستای استمرار تولید و اشتغال در این برهه زمانی و تسهیل در امور و رفع موانع حادث شده تا استقرار ثبات و آرامش نسبی در کشور تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ شد.

وی گفت: برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی استان، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها از هرگونه اقدام اجرایی، ثبتی، حقوقی، قضایی و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به واحدها جلوگیری به عمل‌آورند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: ترخیص ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز واحدها با اخذ تضامین و وثایق قانونی، چک و سفته بدون فوت وقت باید صورت بگیرد.

امیدی شاه‌آباد، تصریح کرد: صدور گواهی موقت با مدت اعتبار سه ماه تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی و خدماتی فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، افزایش دوره تقسیط مالیات تکلیفی عملکرد و ارزش افزوده نیز در شرایط فعلی در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص وضعیت بیمه‌ای کارفرمایان و کارگران نیز، گفت: حق بیمه کارفرما و کارگر با یک دوره تنفس سه‌ماهه و اقساط ۳۶ماهه برای واحدهای تولیدی و خدماتی متأثر از جنگ رمضان توسط تأمین اجتماعی استان، اجرا خواهد شد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، افزود: ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی به واحدهای تولیدی متأثر از جنگ رمضان و همچنین رفع محدودیت‌های بانکی برای تسهیل در فعالیت‌های تجاری این واحدها نیز در دستور کار است.

امیدی شاه‌آباد، گفت: امهال اقساط سررسید شده واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی و امور اراضی استان به مدت سه ماه بدون پرداخت جرائم و وجه التزام نیز در این جلسه مصوب گردید.

وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی و خدماتی متأثر از جنگ و یا واحدهای آسیب‌دیده از جنگ با تأیید شورای تأمین استان و یا ستاد مدیریت بحران تعیین می‌شود.

