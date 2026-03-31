به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد عصر امروز سه‌شنبه در اولین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید لرستان در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: باتوجه‌به شرایط اقتصادی و جنگی تحمیل شده به کشور و در راستای استمرار تولید و اشتغال در این برهه زمانی و تسهیل در امور و رفع موانع حادث شده تا استقرار ثبات و آرامش نسبی در کشور تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ شد.

وی گفت: برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی استان، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها از هرگونه اقدام اجرایی، ثبتی، حقوقی، قضایی و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به واحدها جلوگیری به عمل‌آورند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: ترخیص ماشین‌آلات و مواد اولیه موردنیاز واحدها با اخذ تضامین و وثایق قانونی، چک و سفته بدون فوت وقت باید صورت بگیرد.

امیدی شاه‌آباد، تصریح کرد: صدور گواهی موقت با مدت اعتبار سه ماه تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی و خدماتی فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، افزایش دوره تقسیط مالیات تکلیفی عملکرد و ارزش افزوده نیز در شرایط فعلی در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص وضعیت بیمه‌ای کارفرمایان و کارگران نیز، گفت: حق بیمه کارفرما و کارگر با یک دوره تنفس سه‌ماهه و اقساط ۳۶ماهه برای واحدهای تولیدی و خدماتی متأثر از جنگ رمضان توسط تأمین اجتماعی استان، اجرا خواهد شد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، افزود: ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی به واحدهای تولیدی متأثر از جنگ رمضان و همچنین رفع محدودیت‌های بانکی برای تسهیل در فعالیت‌های تجاری این واحدها نیز در دستور کار است.

امیدی شاه‌آباد، گفت: امهال اقساط سررسید شده واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی و امور اراضی استان به مدت سه ماه بدون پرداخت جرائم و وجه التزام نیز در این جلسه مصوب گردید.

وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی و خدماتی متأثر از جنگ و یا واحدهای آسیب‌دیده از جنگ با تأیید شورای تأمین استان و یا ستاد مدیریت بحران تعیین می‌شود.