به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هنرمندان با حضور نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، چهرههای شاخص هنر انقلاب اسلامی در استان در رشتههای شعر و هنرهای تجسمی از سوی حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری در سال گذشته معرفی شدند.
احسان قائدی، رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری در این نشست با اشاره به اینکه هر ساله، هفته هنر انقلاب اسلامی بهانهای برای معرفی چهرههای شاخص این عرصه است، اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ سال پرچالش و سختی را پشت سر گذاشتیم و ۲ جنگ را تجربه کردیم که بخش اعظم این نبرد ناظر به فعالیتهای رسانهای، ترویجی و اقناعی بود.
قائدی با ذکر اینکه فضای رسانهای و هنری استان از بدو جنگ ۱۲ روزه در خرداد سال گذشته تا امروز آرایش جنگی گرفته است، ادامه داد: حوزه هنری در کنار ادارهکل تبلیغات اسلامی و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش کرد فعالیتهایی را سازماندهی و اجرا کند که چند اتفاق را رقم بزند و نخست آنکه از ظرفیت خودمان برای تعالی این فضا و پررنگتر کردن میدان استفاده کنیم.
رئیس حوزه هنری استان ادامه داد: کار دوم ما ناظر به تولید اثر بود با این توضیح که علاوه بر حضور هنرمندان، اثرگذاری آنان از طریق آثارشان نیز محقق شود.
کنشگری فعالانه هنرمندان برای تقویت میدان
قائدی با تصریح اینکه با تمام مشکلات و کمبودها توانستیم اتفاقات خوبی را در فضای هنری رقم بزنیم، ادامه داد: هنرمندان در این فضای شور و حماسه جنگ تحمیلی سوم، هر شب در میدان حضور دارند و شبی نیست که هنرمندان حضور و نقشآفرینی نداشته باشند.
وی شاعران را در صف اول این مشارکت و نقشآفرینی دانست و افزود: شاعران تولید آثار با هدف شعار، تهییج و تزریق روح حماسی به این اجتماعات و برنامههای مختلف را در رأس کارهای خود قرار دادند.
قائدی از برگزاری چندین محفل در جریان جنگ خبر داد و بیان کرد: محفل هفتگی شعر «ققنوس» میزبان همه شعرای برجسته آیینی از سراسر استان است که شاعران، اشعار جدید خود ناظر به فضای کشور را میخوانند.
وی با بیان اینکه بسیاری از پوسترهای تولیدی هنرمندان استان در سطح ملی هم دیده شدند، گفت: یعنی علاوه بر انتشار گسترده پوسترها در فضای شهر و استان، به این آثار در رسانه ملی و فضای عمومی کشور پرداخته و معرفی شد.
قائدی تصریح کرد: هنرمندان خطاط و خوشنویس استان نیز در اجتماعات شبانه یک میز را در ابتدای اجتماعات قرار دادند که هنرمندان شعارها را کتابت میکنند و به دست مردم میدهند. مردم هم اگر شعار خاصی را مدنظر دارند به هنرمندان مستقر در این میز اعلام میکنند تا کتابت شود.
نقشآفرینی هنرمندان استان در تجمعات مردمی شبانه
رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در موسیقی و فضای نماهنگ نیز حضور جدی داشتیم که در این راستا به تولید نماهنگ با خوانندگی ۲ خواننده توانمند استان میتوانم اشاره کنم.
قائدی بیان کرد: اجرای خیابانی نمایش «از غزه تا میناب» تولید هنرمندان استان در تجمعات مردمی از دیگر کارها بوده است که استقبال مردم را به دنبال داشته است. از تلاش هنرمندان روایتنویس، فیلمبردار و عکاس استان نیز نباید غافل شویم که هر شب پای کار تجمعات مردمی هستند و این فعالیتها همچنان ادامه خواهد داشت.
یادآور میشود، در این نشست، «داود رحیمی» شاعر آیینی استان به عنوان چهره برتر هنر انقلاب اسلامی در رشته شعر معرفی و تجلیل شد.
همچنین در رشته هنرهای تجسمی، گرافیک و هنرهای تصویری از زحمات «احمدرضا باقری» که فعالیتهای درخشانی را در گرافیک، طراحی پوستر و خاصه در این عرصه آموزشی و تربیت نیرو داشته است به عنوان چهره برتر هنر انقلاب تجلیل به عمل آمد.
