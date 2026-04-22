  1. استانها
  2. بوشهر
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

پویش «کاشت نهال سرو ایران» در عسلویه اجرا شد

بوشهر- فرماندار عسلویه در پویش «کاشت نهال سرو ایران» به یاد رهبر شهید و شهدای دانش آموزی میناب نهال غرس کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در پویش «کاشت نهال سرو ایران» در پارک پنج هکتاری این شهر پیشنهاد داد که به یاد رهبر شهید و دانش آموزان مدرسه میناب یک المان به یادبود این شهیدان در این پارک ساخته شود که با موافقت شورا و شهردار واقع شد.

فرماندار شهرستان عسلویه به همراه معاون عمرانی، رؤسای ادارات و جمعی از مردم شهر بیدخون، در پارک پنج هکتاری این شهر، ۱۶۸ نهال به یاد رهبر شهید و دانش آموزان شهید مدرسه میناب کاشتند.

این مراسم بخشی از پویش ملی «کاشت نهال سرو ایران» بود که با حضور گسترده شهروندان در پارک پنج هکتاری بیدخون برگزار شد. هدف از آن، گرامیداشت شهدا و ترویج فرهنگ درخت‌کاری برای حفظ محیط زیست عنوان شد.

شرکت‌ کنندگان با کاشت ۱۶۸ نهال، تعهد خود را به ارزش‌های انقلاب و حفاظت از طبیعت نشان دادند و این رویداد به نمادی از همبستگی مردم شهرستان عسلویه با شهدای والامقام تبدیل شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها