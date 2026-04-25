به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر نظری صبح شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورا اظهار کرد: با توجه به تغییر شرایط جوی و گرم شدن هوا، شرایط جنگی و استفاده بیشتر مردم از فضاهای سبز و مناطق محتمل برای پناه بردن در زمان جنگ باید تدابیری به منظور بهرهوری بهتر و آسیب کمتر برای بوستانهای سطح شهر و فرامنطقهای اندیشیده شود.
وی کاشت گل و گیاه را برای جبران کدورت جنگ لازم دانست و ادامه داد: شهرداری امسال در کاشت درخت کمتر ورود داشته در حالی که برخی موارد نیازمند واکاوی است؛شهرداری امسال در کاشت درخت کمتر ورود داشته در حالی که برخی موارد نیازمند واکاوی است؛ با توجه به بارندگیهای خوب امسال، درختکاری بوستانهای فرامنطقهای نیز انجام شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان ادامه داد: برخی شهربازیها نیز نیازمند استانداردسازی است و شهرداری باید پیمانکاران را موظف به این کار کند.
وی همچنین در خصوص روشنایی بوستانها بیان کرد: با تأمین روشنایی در این بخش، امنیت به بوستانها بازمیگردد و هماهنگی با مجموعههای نظامی و انتظامی در تأمین امنیت ضروری است.
نظری نظافت سرویسهای بهداشتی در سطح شهر و نظارت بر آنها را ضروری دانست و یادآور شد: متأسفانه سرویسهای بهداشتی در برخی موارد تعطیل است که باید در صورت وجود مشکلی در آنها باید رفع و فعال شود.
