ابلاغ فهرست تولیدکنندگان صنایع پایین دستی مجاز به صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص ارسال فهرست واحدهای تولیدی صنایع پایین دستی مجاز به صادرات کالاهای ذیل کدتعرفه های محصولات پتروشیمی به گمرک ایران ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه شماره ۷۵۳۴۵۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ در خصوص ابلاغ ممنوعیت صادرات محصولات شیمیایی ، پلیمری و پتروشیمی و با توجه به بند ۲ نامه مذکور موضوع امکان پذیر شدن صادرات کالاهای مندرج در فهرست الحاقی نامه مذکور توسط واحدهای مجاز با تشخیص و تایید دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت متبوع به پیوست تصویر نامه های ۷۶۶۶۸۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ و نامه ۷۶۰۲۹۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۲/۸ دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت متبوع منضم به فهرست واحدهایی که اساساً جزء شرکتهای پتروشیمی طبقه بندی نمی شوند لیکن تعرفه های کالاهای تولیدی آنها مشابه ردیف تعرفه های محصولات پتروشیمی مندرج در فهرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (منضم به نامه شماره ۷۵۳۴۵۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ این سازمان است) ارسال و به آگاهی میرساند صادرات محصولات پتروشیمی طبق اطلاعات مندرج در فایلهای اکسل پیوست این نامه و سقف تناژ مشخص شده قابل صادرات برای برخی از واحدها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه بلامانع است.

