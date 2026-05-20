واردات مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه ملوانی مجاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مکاتبه‌ای با مدیرکل واردات گمرک ایران، امکان واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری را ابلاغ کرد.

بر اساس این مکاتبه، فهرستی از اقلام مجاز برای واردات از طریق رویه‌های مذکور تعریف و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام شده است. هدف از این اقدام، تسهیل تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و کمک به استمرار فعالیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و پلیمری عنوان شده است.

طبق اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات، واردات این اقلام صرفاً در چارچوب فهرست تعیین‌شده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به رویه‌های ملوانی و کولبری امکان‌پذیر خواهد بود و گمرکات اجرایی موظف به اعمال کنترل‌های لازم در فرآیند ثبت و ترخیص کالا هستند.