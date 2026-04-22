نیروی دریایی سپاه دو کشتی متخلف را توقیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز صبح امروز دو فروند کشتی متخلف به نام های «MSC-FRANCESCA» متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف «EPAMINODES» که بدون مجوز و با انجام تخلف‌های مکرر و دستکاری در سامانه های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز داشتند را با اشراف اطلاعاتی رزمندگان این نیرو شناسایی و در راستای احقاق حقوق ملت شریف ایران در تنگه هرمز متوقف نمود.

شایان ذکر است هم اکنون این شناورها به منظور بررسی محموله و اسناد و مدارک به آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران منتقل شدند.

نیروی دریایی سپاه مجدد تاکید می کند، هر گونه اقدام برای مختل کردن قوانین اعلامی جمهوری اسلامی ایران برای تردد در تنگه هرمز و فعالیتهای مغایر با عبور ایمن از این آبراه راهبردی پس از رصد کامل مورد برخورد قاطع و قانونی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، فرماندهی نیروی دریایی سپاه در این زمینه نوشت: دو کشتی متخلف «MSC-FRANCESCA» (مرتبط با رژیم صهیونیستی) و «EPAMINODES» که بدون مجوز لازم و با دستکاری سامانه‌های ناوبری امنیت دریانوردی را به خطر انداخته بودند، توسط نیروی دریایی سپاه توقیف و به ساحل ایران هدایت شدند. اخلال در نظم و ایمنی تنگه هرمز خط قرمز ماست.