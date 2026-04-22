۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

نیروی دریایی سپاه دو کشتی متخلف را توقیف کرد

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز  امروز صبح دو فروند کشتی متخلف را متوقف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز صبح امروز دو فروند کشتی متخلف به نام های «MSC-FRANCESCA» متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف «EPAMINODES» که بدون مجوز و با انجام تخلف‌های مکرر و دستکاری در سامانه های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز داشتند را با اشراف اطلاعاتی رزمندگان این نیرو شناسایی و در راستای احقاق حقوق ملت شریف ایران در تنگه هرمز متوقف نمود.

شایان ذکر است هم اکنون این شناورها به منظور بررسی محموله و اسناد و مدارک به آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران منتقل شدند.

نیروی دریایی سپاه مجدد تاکید می کند، هر گونه اقدام برای مختل کردن قوانین اعلامی جمهوری اسلامی ایران برای تردد در تنگه هرمز و فعالیتهای مغایر با عبور ایمن از این آبراه راهبردی پس از رصد کامل مورد برخورد قاطع و قانونی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است، فرماندهی نیروی دریایی سپاه در این زمینه نوشت: دو کشتی متخلف «MSC-FRANCESCA» (مرتبط با رژیم صهیونیستی) و «EPAMINODES» که بدون مجوز لازم و با دستکاری سامانه‌های ناوبری امنیت دریانوردی را به خطر انداخته بودند، توسط نیروی دریایی سپاه توقیف و به ساحل ایران هدایت شدند. اخلال در نظم و ایمنی تنگه هرمز خط قرمز ماست.

زهرا علیدادی

    • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      همه پایگاه های آمریکا به طور کامل باید نابود شود و به نفع منطقه خاورمیانه، غرب آسیا، جهان است و هم واجب است.
    • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      جهان تاوان جنگ نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را می‌دهد.
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      برای شروع عملیات علیه ایران آماده‌ایم/ ما هم برای گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان آماده‌ایم
    • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم.
    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      چیزی که عوض دارد گله ندارد ترامپ کله پوک بی عقل!
    • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      ادامه جنگ موجب نابودی کشور خواهد شد و کسانی که بر طبل جنگ می کوبند دشمن ایرانند
    • IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      ادامه جنگ موجب نابودی پایگاه های آمریکا در منطقه خواهد شد و ادامه جنگ موجب نابودی اسرائیل خواهد شد.
    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      آمریکا به ایران تجاوز و حمله کرده است، نه ایران به آمریکا/ اسرائیل به ایران تجاوز و حمله کرده است، نه ایران به اسرائیل
    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      مردم ایران از سال 1357 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که زیر بار زور نمی‌روند
    • IR ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      از طریق تنگه هرمز می توانیم همه خسارت‌های خود از سال ۱۳۵۸ تا امروز را از آمریکا بگیریم و دیگر هیچ نیازی به مذاکره با آمریکا هم نیست
    • IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      نیرو‌های مسلح ایران اقدام لازم علیه ارتش تروریست آمریکا را انجام می‌دهند
    • IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      جهان تاوان جنایت جنگی دونالد ترامپ، رئیس‌ دولت تروریست آمریکا جنایتکار را می‌دهد
    • Aziz IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      دست مریزاد و دم نیروهای مسلح ما گرم گرم همین درسته
    • IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      کشتی های اسرائیلی باید تحت مالکیت ایران قرار بگیرند و نفتشان توقیف شوند برای خسارت های که به ما زدند

