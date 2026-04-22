معاون سیاسی وزیر کشور: انسجام اجتماعی شرط اساسی پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند پیش از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به قم، در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران، بر اهمیت انسجام ملی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های کشور تأکید کرد.



وی با اشاره به رویکردهای کلان مدیریتی در کشور گفت: سیاست وفاق ملی به‌عنوان یکی از محورهای اساسی، بر هم‌افزایی توانمندی‌های موجود در جامعه استوار است و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کارآمدی در سطوح مختلف شود.



معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به دغدغه‌های مسئولان ارشد کشور گفت: تقویت همدلی و انسجام اجتماعی از الزامات اساسی در مسیر پیشرفت است و این مهم در سایه مشارکت حداکثری و استفاده از ظرفیت‌های متنوع کشور تحقق می‌یابد.



در این دیدار که با حضور استاندار قم و جمعی از مدیران وزارت کشور برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین شهرستانی نیز بر ضرورت نگاه جامع به سرمایه‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: پیشرفت واقعی زمانی محقق می‌شود که تمامی اقشار جامعه در فرآیند توسعه مورد توجه قرار گیرند و ظرفیت‌های بالقوه آنان بالفعل شود.



وی گفت: نادیده گرفتن بخشی از جامعه، مانعی جدی در مسیر رشد و تعالی کشور خواهد بود و باید با رویکردی فراگیر، از همه توانمندی‌ها برای پیشبرد اهداف کلان بهره برد.



در بخش دیگری از این نشست، اکبر بهنام‌جو استاندار قم نیز با اشاره به روند رو به رشد استان اظهار کرد: قم با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در مسیر توسعه قرار گرفته و طرح‌های متعددی در حوزه‌های مختلف در حال اجراست.



وی افزود: هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف مدیریتی و استفاده از سرمایه‌های انسانی، نقش مهمی در شتاب‌بخشی به روند پیشرفت استان داشته است.



گفتنی است در حاشیه این دیدار، معاون سیاسی وزیر کشور به همراه هیأت همراه از موزه امام علی (ع) بازدید کرد.