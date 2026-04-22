به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار، اعضای تیم ملی کشتی ساحلی و تعدادی از ملی‌پوشان کبدی به همراه کادر فنی خود که پس از پایان تمرینات در محل اجتماعات دهکده حضور داشتند، با رئیس افتخاری کمیته بین‌المللی المپیک به گفت‌وگو پرداختند.

توماس باخ در جریان این دیدار، ضمن گفت‌وگو با ورزشکاران ایرانی، در جریان آخرین وضعیت آمادگی آنان برای حضور در رقابت‌ها قرار گرفت و درباره شرایط تمرینی، سطح آمادگی و همچنین وضعیت خانواده‌های آنان پرس‌وجو کرد.

در ادامه، ملی‌پوشان کشورمان با اشاره به شرایط خاص کشور در روزهای اخیر، اعلام کردند که به‌منظور تطبیق بهتر با شرایط آب‌وهوایی و همچنین تداوم مطلوب برنامه‌های آماده‌سازی، حدود ۱۰ روز زودتر در محل برگزاری بازی‌ها حضور یافته‌اند.

در ادامه این گفت‌وگو، کادر فنی و ورزشکاران توضیحاتی در خصوص روند آماده‌سازی، برنامه‌های تمرینی و میزان آمادگی خود برای کسب مدال ارائه کردند.

رئیس افتخاری کمیته بین‌المللی المپیک نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با نمایندگان ایران، برای آنان در رقابت‌های پیش‌رو آرزوی موفقیت و مدال‌آوری کرد و ابراز امیدواری نمود شاهد درخشش ورزشکاران ایرانی باشد.

در بخش دیگری از این دیدار، ملی‌پوشان کشتی ساحلی و کبدی کشورمان با اشاره به ظرفیت‌های فنی و جذابیت این رشته‌ها، ابراز امیدواری کردند که در آینده شاهد حضور این رشته‌ها در برنامه بازی‌های المپیک باشند.

توماس باخ نیز در پاسخ، با بیان اینکه تاکنون این رشته‌ها(بخش ساحلی) را از نزدیک مشاهده نکرده است، علاقه‌مندی خود را برای تماشای رقابت‌های آن‌ها اعلام کرد و بر اهمیت توسعه و تنوع رشته‌های ورزشی در سطح بازی‌های المپیک تأکید نمود.

