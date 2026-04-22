صادق: بیش از ۱۰۰۰ خانوار تسهیلات مسکن دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشستی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعهای کشور در حوزههای لجستیک، حملونقل و کریدورهای ترانزیتی، بر لزوم تغییر نگاه در فرآیند بازسازی و سازندگی تأکید کرد.
وی افزود: بازسازی و سازندگی با اولویتهای جدید و تغییرات ملی در حوزههای لجستیک، حملونقل و کریدورها، نیازمند تغییر نگاه است و انعکاس این تحول در قوانین، مهمترین کمک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به این وزارتخانه خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از حمایتهای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ایام «جنگ تحمیلی سوم» گفت: امیدواریم با تغییراتی که در تدوین برنامه امسال لحاظ میکنیم، فرآیند بازسازیها با قدرت بیشتری پیش برود.
صادق با بیان اینکه دستاوردهای سال گذشته مرهون پشتیبانیهای این کمیسیون در تأمین منابع مالی بوده است، ادامه داد: حجم خسارت در کلانشهر تهران با سایر نقاط کشور قابل مقایسه نبود و شدت مواجهه با جنگ در پایتخت بهمراتب بیشتر بود.
وی یادآور شد: برای حمایت از آسیبدیدگان، مبلغ ۲ همت از منابع بنیاد مسکن و صندوق توسعه مسکن برای تأمین رهن و سرپناه خانوادههایی که منازلشان غیرقابل سکونت شده، در اختیار استانها قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰۰ خانوار از تسهیلات بانکی بهرهمند شدهاند، از اقدام برخی شهروندان که به نفع هموطنان نیازمندتر از دریافت تسهیلات صرفنظر کردهاند نیز قدردانی کرد.
وی با تأکید بر همکاری سازمان نظام مهندسی و شهرداریها در صدور پروانه و تهیه نقشهها، وضعیت اسکان موقت را مطلوب ارزیابی کرد و از تلاش پیمانکارانی که زیرساختهای ریلی و جادهای را ظرف ۱ تا ۵ روز بازسازی کردند، تشکر به عمل آورد.
صادق در پایان خاطرنشان کرد: بازسازی و سازندگی با اولویتهای جدید در حوزه لجستیک و کریدورها نیازمند تغییر نگاه است و بازتاب این تحول در قوانین مجلس، بزرگترین حمایت از این وزارتخانه خواهد بود.
