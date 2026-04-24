به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در آغاز سخنان خود در سیزدهمین اجلاس وزرای حملونقل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان که با ارسال پیام تصویری از محل پل بمباران شده B1 در کنار گذر شمالی کرج , با همراه داشتن کیف دانش آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب، انجام شد، با اشاره به برگزاری نشست در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات گستردهای را علیه ایران آغاز کردهاند، این اقدامات را نقض اصول انسانی و قوانین بینالمللی و تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقهای و جهانی دانست.
وی که کیف یک دانش آموز را در کنار خود داشت، با اشاره به حمله به دبستان شجره طیبه در میناب که منجر به شهادت ۱۶۸ کودک شد، اهداف شیطانی و ضدبشری متجاوزان را محکوم کرد و از جامعه بینالمللی خواست تا این اقدامات را محکوم کرده و همبستگی خود را با کشورهای مستقل ابراز کنند.
موقعیت استراتژیک ایران در کریدورهای ترانزیتی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت منحصربهفرد ایران در تقاطع کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، ظرفیتهای زیرساختی کشور را تشریح کرد و گفت: ۱۶ بندر تجاری با ظرفیت ۲۷۳ میلیون تن در امتداد دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، ۱۵ هزار کیلومتر شبکه راهآهن، بیش از ۲۵۰ هزار کیلومتر جاده و ۲۶ پایانه مرزی زمینی که تردد بدون توقف را تضمین میکنند.
وی افزود: این زیرساخت امکان حملونقل سالانه بیش از ۷۰۰ میلیون تن انواع کالا را فراهم میکند و حجم ترانزیت کالا از ایران در سال گذشته از ۲۰ میلیون تن عبور کرده است.
ابتکارات ایران برای افزایش کارایی حملونقل
صادق به اقدامات و ابتکارات ایران برای افزایش کارایی حملونقل و ترانزیت اشاره کرد که شامل تجاریسازی شبکه کریدورهای ترانزیتی منطقهای، هماهنگی رویههای مرزی با کشورهای همسایه، بهکارگیری فناوریهای هوشمند نظارتی، استانداردسازی تشریفات عبور کالا و استفاده از سامانههای یکپارچه مدیریت کریدور میشود.
وزیر راه و شهرسازی توسعه بندر چابهار را بهعنوان نقطه عطفی در دسترسی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، بهویژه کشورهای محصور در خشکی، به آبهای آزاد دانست و اعلام کرد: برقراری اتصال ریلی این بندر به شبکه ریلی ایران ظرف ماههای آینده، نقطه عطفی در کارکرد بینالمللی این بندر خواهد بود.
وی همچنین بر اهمیت تحول دیجیتال در سادهسازی فرآیند لجستیک تأکید کرد و گفت: ایران با بهکارگیری فناوری هوشمند در مدیریت فرآیند تردد، تحول دیجیتال را در بخش ترانزیت محقق ساخته است.
آمادگی برای همکاری منطقهای
صادق آمادگی ایران برای تعمیق همکاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را اعلام کرد و گفت: امیدواریم به طور مشترک زمینه تبادل دانش و تجربیات و کشف راهحلهای نوآورانه برای حل چالشهای مشترک در حوزه حملونقل و ترانزیت را فراهم کنیم. با هم میتوانیم نظامهای حملونقل انعطافپذیرتری بسازیم و پیوندپذیری منطقهای را ارتقا بخشیم.
وزیر راه و شهرسازی از دولت قرقیزستان و دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای برای سازماندهی این نشست تخصصی قدردانی کرد.
نظر شما