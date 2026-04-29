به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی، ضمن تشریح دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان در حوزههای راه، حملونقل و ساختمان، بر ضرورت پیوند فناوریهای هوشمند با زیرساختهای شهری و آمادگی دو دستگاه برای تقویت این همافزایی تأکید شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر اهمیت و نقش راهبردی شرکتهای دانشبنیان در بازسازی و ارتقای زیرساختهای کشور، بهویژه در شرایط پس از حملات اخیر دشمن، گفت: باید از توانمندی شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای روزآمد آنها در بازسازی سازههای مسکونی، زیرساختهای شهری و حملونقل بهره گرفت.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، نیز نقش زیستبوم فناوری و نوآوری را در توسعه کشور در بخشهای مختلف بهویژه ساختمان، حملونقل و شهرسازی یادآور شد و افزود: باید مجال نقشآفرینی دانشبنیانها در این حوزه فراهم شود، زیرا ضمن تسریع در فرآیند بازخدمترسانی حوزه حملونقل و شهرسازی، فناوری این شرکتها تابآوری و بهرهوری زیرساختهای کشور را در بلندمدت بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد.
وی ادامه داد: پیوند میان شرکتهای توانمند دانشبنیان با حوزه شهرسازی، ضمن ارتقای تابآوری کشور در برابر بحرانها، کاهش هزینهها و حفظ محیط زیست را نیز به همراه دارد.
عاون علمی رئیسجمهور با اعلام آمادگی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برای ایجاد این پیوند، تصریح کرد: با تمام توان آمادهایم ارتباط میان شرکتهای دانشبنیان و حوزه راه، حملونقل و ساختمان را بیش از پیش تقویت کرده و موانع پیشروی همکاری این دو بخش را برطرف کنیم.
در این جلسه مقرر شد مجموعهای از نشستهای تخصصی در قالب کارگروه مشترک با حضور معاونان دو دستگاه تشکیل شود تا مسیرهای اجرایی برای توسعه و بهکارگیری فناوریهای نوین در پروژههای راهسازی، نوسازی منازل مسکونی آسیبدیده و هوشمندسازی زیرساختهای حملونقل تدوین شود.
همچنین مقرر شد فرآیندهای تسهیلگری برای حضور گستردهتر شرکتهای دانشبنیان در پروژههای ملی راه و ساختمان تقویت شود.
لازم به ذکر است که این نشست با محوریت استفاده از ظرفیت فناورانه شرکتهای دانشبنیان در ترمیم آسیبهای ناشی از جنگ رمضان به سازههای مسکونی، زیرساختهای شهری و حوزه حملونقل کشور برگزار شد.
