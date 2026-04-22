به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در گفتگوی تلفنی با آندری نیکیتین، وزیر حمل‌ونقل فدراسیون روسیه، درباره توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت رایزنی کرد.

در ابتدای این گفتگوی تلفنی، وزیر حمل‌ونقل روسیه ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی فدراسیون روسیه از جمهوری اسلامی ایران، حملات بی‌اساس و بدون دلیل رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کرد.

وی با اشاره به رصد مستمر تعاملات حمل‌ونقلی میان دو کشور توسط ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه، بر آمادگی مسکو برای توسعه همکاری‌ها در بخش‌های ریلی، دریایی و هوایی تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی نیز ابراز امیدواری کرد در چارچوب تفاهمات حاصل‌شده در نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه، گام‌های مؤثری برای توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی برداشته شود.

وی ضمن قدردانی از مواضع سازنده فدراسیون روسیه در محکومیت حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزود: در طول جنگ، دولت روسیه در چند مرحله کمک‌های بشردوستانه به ایران ارسال کرد که این موضوع نشان‌دهنده عمق روابط و همکاری‌های همه‌جانبه میان دو کشور است.

صادق با اشاره به گفتگوهای مکرر رؤسای‌جمهور دو کشور ایران و روسیه، خاطرنشان کرد: بر توسعه پروژه‌های مشترک حمل‌ونقلی میان ایران و روسیه تأکید شده است.

وی همچنین با اشاره به خسارات واردشده در جریان این حملات، تصریح کرد: در این تجاوزات، علاوه بر شهادت غیرنظامیان، زیرساخت‌های کشور نیز دچار آسیب و تخریب جدی شد، اما با تلاش متخصصان داخلی، بخش عمده‌ای از این زیرساخت‌ها بازسازی و به چرخه فعالیت بازگشته است.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری آخرین مکالمه تلفنی خود با همتای روس در آخرین روز سال ۲۰۲۵ میلادی، گفت: روند تردد در مرز آستارا با حداقل مشکل در حال انجام است و حتی در دوران جنگ نیز هماهنگی لازم میان دو کشور برای تردد پایدار از مرزها برقرار بود.

قرارداد اجرایی راه‌آهن رشت - آستارا باید در اسرع وقت آماده امضا شود

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به پروژه راه‌آهن رشت - آستارا، اظهار کرد: ضروری است در اسرع وقت موضوعات باقیمانده این پروژه تعیین‌تکلیف شده و قرارداد اجرایی آن برای امضا آماده شود.

صادق این پروژه را یک طرح استراتژیک و ژئوپلیتیک عنوان کرد و افزود: راه‌آهن رشت - آستارا تنها حلقه مفقوده کریدور شمال - جنوب است و باید با همکاری مشترک، این پروژه را به پایان برسانیم.

وی با اشاره به بررسی پیش‌نویس پیشنهادی نقشه راه حمل‌ونقلی ایران و روسیه برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷، گفت: لازم است ظرف یک ماه آینده، فرآیند بررسی و نهایی‌سازی این سند به پایان رسیده و به امضای طرفین برسد. سطح روابط دو کشور راهبردی است و حوزه حمل‌ونقل و لجستیک در این میان بیشترین نقش را ایفا می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی از ابتکار وزیر حمل‌ونقل روسیه برای برقراری این تماس قدردانی کرد و از آمادگی ایران برای بررسی دقیق تمامی محورهای مورد علاقه طرفین خبر داد.

در پایان این گفتگو، وزیر حمل‌ونقل روسیه ضمن اعلام موافقت با پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی وزیر راه و شهرسازی ایران، بر ضرورت توسعه تعاملات و افزایش حجم مبادلات حمل‌ونقلی میان دو کشور تأکید کرد.