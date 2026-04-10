به گزارش خبرنگار مهر «رحمت حیدرینژاد» فرماندار آستانه اشرفیه پیش ازظهر جمعه در مراسم درختکاری به یاد رهبر شهید و شهید دانشمند هسته ای «سیدمحمدرضا صدیقی صابر»با گرامیداشت یادو خاطره شهدا بویژه رهبر شهید و شهدای دانشمند هسته ای با بیان اینکه مسیر شهدا بر پایه آگاهی، مسئولیتپذیری و ایستادگی شکل گرفت، اظهار کرد: این شهدا با انتخابی آگاهانه، امنیت و پیشرفت امروز کشور را رقم زدند و ما وظیفه داریم این مسیر را در قالب برنامههای فرهنگی زنده نگه داریم.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه یشرفت علمی کشور حاصل تلاش انسانهایی است که علم را با تعهد اجتماعی پیوند زدند، افزود:دانشمندانی مانند شهید صدیقی نشان دادند که علم زمانی اثرگذار است که با اخلاق، شجاعت و دغدغهمندی همراه باشد لذا گرامیداشت شهدای دانشمند هسته ای تقویت فرهنگ علمورزی و مسئولیتپذیری در جامعه است.
حیدری نژاد بابیان اینکه باید درختکاری را از یک مراسم مناسبتی به یک رفتار پایدار و عمومی تبدیل کنیم ، تصریح کرد:درختکاری یک تصمیم برای آینده است؛هر نهال بخشی از امنیت زیستمحیطی و سلامت نسلهای بعدی را تضمین میکند.
وی با اشاره به اینکه برنامههایی مانند امروز فرصتی است برای پیوند دادن یاد شهدا با عمل اجتماعی، اظهار کرد:وقتی در کنار نام شهید یک نهال کاشته میشود، پیام آن ادامه راه شهدا در گرو ساختن، آباد کردن و مسئولیتپذیری جمعی است.
فرهنگ درختکاری باید به یک رفتار اجتماعی پایدار تبدیل شود
«علینقی صدیقی» رئیس اداره منابع طبیعی آستانه اشرفیه با اشاره به نقش درخت در پایداری محیطزیست، اظهار کرد: درختکاری بخشی از مسئولیت دائمی ما در برابر طبیعت است که با چنین برنامه ها در تلاس هستیم این نگاه را به دل جامعه منتقل کنیم.
رئیس اداره منابع طبیعی آستانه اشرفیه با بیان اینکه فرهنگ درختکاری باید به یک رفتار اجتماعی پایدار تبدیل شود، افزود:در راستای پویش ملی درختکاری سرو ایران، در مناسبتهای مختلف نهال غرس میشود تا در ساختن آیندهای سالمتر برای منطقه و کشور مشارکت افزایش یابد.
ترویج فرهنگ درختکاری در بخش کشاورزی
«حسن امیر نژاد» مدیریت جهادکشاورزی آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه درخت بخشی از چرخه تولید و امنیت غذایی است، گفت: در بسیاری از مناطق، وجود درختان به حفظ خاک، مدیریت آب و افزایش بهرهوری کمک میکند.
مدیریت جهادکشاورزی آستانه اشرفیه از ترویج فرهنگ درختکاری در بخش کشاورزی گفت و افزود: جهاد کشاورزی با آموزش و حمایت از کشاورزان تلاش میکند درختکاری را به یک رفتار پایدار تبدیل کند تا فرهنگ درختکاری برای آینده کشاورزی و افزایش تابآوری روستاها تقویت شود.
به گزارش مهر، شهیددانشمند«سیدمحمدرضا صدیقی صابر» متولد ۲ شهریور ۱۳۵۳ که در پی حمله هوایی رژیم صهیونی در ۳ تیر به اتفاق خانواده و جمعی از مردم مظلوم در آستانه اشرفیه به شهادت رسید که به مناسبت ۲۰فروردین روز فناوری هستهای و چهلمین روز شهادت سیدالشهدای انقلاب و در راستای پویش ملی «سرو ایران»،۵۱ اصله نهال ( به نیت ۵۱ سال از عمر شریف دانسمندشهید) در روستای سوختهکوه از توابع آستانهاشرفیه غرس شد.
