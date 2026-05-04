۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

تسهیل امور پژوهشی دانشجویان در دانشگاه پیام نور کرمان

کرمان- رئیس دانشگاه پیام‌ نور استان کرمان از طرح حمایتی این دانشگاه برای تسهیل امور پژوهشی دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم همچنین وزارت بهداشت با استفاده از اینترنت بین الملل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم بستان‌پیرا، با اشاره به رسالت اجتماعی و علمی دانشگاه پیام نور کرمان اظهار داشت: در راستای رفاه حال دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم که به هر دلیلی امکان حضور فیزیکی در تهران و سایر شهرستان ها هم را ندارند، دانشگاه پیام‌نور استان کرمان در ۱۴ مرکز و واحد تابعه، آماده پذیرش این عزیزان است تا بتوانند از زیرساخت‌های اینترنت بین‌المللی جهت پیشبرد امور پژوهشی و تحقیقاتی خود استفاده کنند.

وی با اشاره به تلاش‌های ناکام دشمنان برای آسیب زدن به بدنه علمی کشور، تصریح کرد: دشمن در خیال خام خود با تخریب فضاها و امکانات دانشگاهی، گمان می‌کرد حرکت قطار علم در ایران متوقف خواهد شد؛ اما غافل از آن است که به فرموده رهبر شهیدمان: «جوان ایرانی دارای هوش، استعداد و پشتکار فوق‌العاده‌ای است و هرجا به او اعتماد شود، معجزه می‌آفریند».

رئیس دانشگاه پیام‌ نور استان کرمان افزود: ما با تمام توان در کنار دانشجویان، دانش‌پژوهان و محققان هستیم و تمامی امکانات مورد نیاز را مهیا کرده‌ایم تا خللی در مسیر رشد علمی فرزندان این مرز و بوم ایجاد نشود.

بستان پیرا، ادامه داد: بر همین اساس، بستر شبکه‌ای دانشگاه‌های پیام‌نور استان کرمان در خدمت دانشجویان سایر دانشگاه‌ها خواهد بود.

وی در خصوص نحوه بهره‌مندی از این خدمات خاطرنشان کرد: دانشجویان متقاضی می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی و کارت دانشجویی معتبر، در ساعات اداری به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام‌نور در سراسر استان کرمان مراجعه نموده و پس از هماهنگی با مسئولان مربوطه، از امکانات فناوری و اینترنت بین‌المللی برای فعالیت‌های علمی خود بهره‌مند شوند.

