تسهیل امور پژوهشی دانشجویان در دانشگاه پیام نور کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم بستان‌پیرا، با اشاره به رسالت اجتماعی و علمی دانشگاه پیام نور کرمان اظهار داشت: در راستای رفاه حال دانشجویان دانشگاه‌های وزارت علوم که به هر دلیلی امکان حضور فیزیکی در تهران و سایر شهرستان ها هم را ندارند، دانشگاه پیام‌نور استان کرمان در ۱۴ مرکز و واحد تابعه، آماده پذیرش این عزیزان است تا بتوانند از زیرساخت‌های اینترنت بین‌المللی جهت پیشبرد امور پژوهشی و تحقیقاتی خود استفاده کنند.

وی با اشاره به تلاش‌های ناکام دشمنان برای آسیب زدن به بدنه علمی کشور، تصریح کرد: دشمن در خیال خام خود با تخریب فضاها و امکانات دانشگاهی، گمان می‌کرد حرکت قطار علم در ایران متوقف خواهد شد؛ اما غافل از آن است که به فرموده رهبر شهیدمان: «جوان ایرانی دارای هوش، استعداد و پشتکار فوق‌العاده‌ای است و هرجا به او اعتماد شود، معجزه می‌آفریند».

رئیس دانشگاه پیام‌ نور استان کرمان افزود: ما با تمام توان در کنار دانشجویان، دانش‌پژوهان و محققان هستیم و تمامی امکانات مورد نیاز را مهیا کرده‌ایم تا خللی در مسیر رشد علمی فرزندان این مرز و بوم ایجاد نشود.

بستان پیرا، ادامه داد: بر همین اساس، بستر شبکه‌ای دانشگاه‌های پیام‌نور استان کرمان در خدمت دانشجویان سایر دانشگاه‌ها خواهد بود.

وی در خصوص نحوه بهره‌مندی از این خدمات خاطرنشان کرد: دانشجویان متقاضی می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی و کارت دانشجویی معتبر، در ساعات اداری به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام‌نور در سراسر استان کرمان مراجعه نموده و پس از هماهنگی با مسئولان مربوطه، از امکانات فناوری و اینترنت بین‌المللی برای فعالیت‌های علمی خود بهره‌مند شوند.