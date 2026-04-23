۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

آق‌قلا سردترین نقطه گلستان شد؛ دمای گرگان امروز به ۲۸ درجه می‌رسد

آق‌قلا سردترین نقطه گلستان شد؛ دمای گرگان امروز به ۲۸ درجه می‌رسد

گرگان- آق‌قلا با ثبت دمای هشت درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه گلستان در صبح امروز پنجشنبه شد و دمای گرگان نیز به ۲۸ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان در گزارش روز پنج‌شنبه سوم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵، آق‌قلا را با ثبت حداقل دمای هشت درجه سانتی‌گراد به عنوان سردترین نقطه استان معرفی کرد.

بر اساس این گزارش، بیشینه دمای روز گذشته نیز در همین شهرستان ثبت شد و آق‌قلا با ۲۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه گلستان در روز گذشته بود.

دمای حداقل هوای گرگان در صبح امروز پنجشنبه هشت درجه سانتی‌گراد ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای این شهر در طول روز به ۲۸ درجه سانتی‌گراد برسد.

همچنین حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل اینچه‌برون ۱۱ درجه، بندرگز ۹ درجه، بندرترکمن ۱۰ درجه، علی‌آباد ۹ درجه، کلاله ۱۰ درجه، گنبدکاووس ۱۰ درجه، مراوه‌تپه ۱۰ درجه، مینودشت ۱۳ درجه و هاشم‌آباد ۹ درجه سانتی‌گراد بوده است.

کارشناسان هواشناسی گلستان اعلام کردند روند افزایش نسبی دما در بیشتر نقاط استان طی ساعات آینده ادامه خواهد داشت و شرایط جوی پایدار بر استان حاکم است.

