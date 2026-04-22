به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباسی در جلسه کمیته واگذاری اراضی ملی شهرستان طارم با اشاره به اهمیت نظارت دقیق بر فرآیند واگذاری اراضی ملی، خواستار تشدید اقدامات کنترلی برای مقابله با هرگونه واسطه‌گری و سوءاستفاده احتمالی شد.

وی ادامه داد: اولویت اصلی ما در واگذاری اراضی، حمایت از سرمایه‌گذارانی است که طرح‌های اقتصادی مبتنی بر اشتغال‌زایی و توسعه پایدار ارائه دهند.

عباسی خاطرنشان کرد: ما به دنبال هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه متوازن شهرستان و اجرای پروژه‌هایی هستیم که بر اساس آمایش سرزمین به تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات درمانی و بهداشتی، توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد زیرساخت‌های انرژی خورشیدی و سایر حوزه‌های اولویت‌دار کمک کنند.

فرماندار طارم افزود: امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها، گامی مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد و تحقق توسعه اقتصادی پایدار در منطقه برداشته شود.