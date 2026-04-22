به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد طهماسبی بیرگانی در کارگروه ویژه مستندسازی و ارزیابی خسارات محیط زیستی ناشی از جنگ که امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، ضمن محکوم کردن نقض فاحش قوانین بین‌المللی و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا تاکید کرد که این مهم، نه تنها نقض حاکمیت یک کشور مستقل تلقی می‌شود بلکه در تناقض آشکار با قوانین و معاهدات بین‌المللی محیط زیستی نیز است.



وی در ادامه گفت: پیگیری حقوقی و دیپلماتیک این تجاوز در محاکم داخلی و بین‌المللی نه تنها یک حق بلکه یک وظیفه تاریخی برای دفاع از حاکمیت ملی، صیانت از حقوق شهروندان و تقویت حاکمیت قانون در عرصه بین المللی است.



به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، طهماسبی بیرگانی در پایان اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از محیط زیست کشور ضمن تشکیل کارگروه تخصصی، برآورد خسارات زیست محیطی تجاوز نظامی دولت‌های متخاصم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را در دستور کار قرار داده است.