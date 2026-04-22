دامغان در آستانه هوشمندسازی ۱۰۰ درصدی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش دامغان در فرمانداری این شهرستان با اشاره به شرایط ویژه کشور در ماه‌های اخیر و ضرورت استمرار خدمات آموزشی، اظهار داشت: با توجه به شرایط پیش‌آمده، فعالیت مدارس پیش از نوروز و پس از تعطیلات از ۱۵ اسفندماه به صورت غیرحضوری دنبال شده و فرهنگیان با تلاشی مضاعف در حال ارائه خدمات آموزشی هستند.

وی افزود: برگزاری کلاس‌های غیرحضوری به مراتب دشوارتر از آموزش حضوری است؛ تهیه محتوا، بارگذاری، دریافت بازخورد و مدیریت کلاس در بستر فضای مجازی، فشار کاری و روانی مضاعفی را بر معلمان تحمیل کرده است. در این مسیر، همراهی خانواده‌ها و ایجاد آرامش و امنیت روانی برای فرهنگیان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با قدردانی از تلاش‌های ایثارگرانه معلمان، مدیران و معاونان مدارس گفت: فرهنگیان علاوه بر مدیریت آموزشی، در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند که شایسته تقدیر است.

شریفی از برنامه‌ریزی برای برپایی موکب و ارائه خدمات فرهنگی در مراسم‌ پیش‌رو طی هفته کرامت خبر داد و افزود: با توجه به قرار گرفتن دامغان در مسیر زائران، لازم است با هم‌افزایی دستگاه‌ها، تمهیدات لازم برای خدمات‌رسانی شایسته فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته بزرگداشت مقام معلم تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، دو سناریو برای برگزاری برنامه‌های این هفته پیش‌بینی شده است؛ در صورت تداوم وضعیت فعلی، برنامه‌ها متناسب با شرایط اجرا خواهد شد و در صورت بازگشت آموزش حضوری، آیین‌های تجلیل با کیفیتی مطلوب‌تر و با مشارکت گسترده فرهنگیان شاغل و بازنشسته برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تأکید کرد: با عزم موجود در شهرستان، دامغان می‌تواند به نخستین شهرستان کشور در هوشمندسازی ۱۰۰ درصدی کلاس‌های درس تبدیل شود.