عبدالله باور در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون روند آموزش غیرحضوری با اشاره به رسالت آموزش و پرورش در تداوم یادگیری دانش‌آموزان، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره حضوری، نیمه‌حضوری یا غیرحضوری بودن کلاس‌ها، بر اساس نظر ستاد مدیریت بحران استان و هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اتخاذ می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه، تأکید کرد: سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان اولویت اصلی است، اما این موضوع نباید باعث توقف جریان آموزش شود.

وی تاکید کرد: خانواده‌ها باید اطلاعیه‌های رسمی را از کانال‌های معتبر آموزش و پرورش شهرستان دنبال کنند.

باور در ادامه بر ضرورت حضور به‌موقع دانش‌آموزان در کلاس‌های غیرحضوری تأکید کرد و گفت: کلاس آنلاین همان جایگاه کلاس حضوری را دارد و تأخیر یا غیبت می‌تواند جریان یادگیری را مختل کند.

وی از خانواده‌ها خواست برنامه‌ریزی روزانه فرزندان خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که دانش‌آموز در زمان مقرر پشت سیستم آموزشی حاضر شود.

آموزش مجازی یک فرآیند یک‌طرفه نیست

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه با بیان اینکه آموزش مجازی یک فرآیند یک‌طرفه نیست، اظهار کرد: دانش‌آموزان باید با پرسشگری، پاسخ‌دهی و مشارکت در فعالیت‌های تعاملی، نقش فعال خود را در کلاس ایفا کنند و از قبل تجهیزات و محیط مناسب را برای یادگیری آماده سازند.

وی نقش خانواده‌ها را در آموزش غیرحضوری اساسی دانست و افزود: والدین، در این شیوه آموزشی نقش ناظر و تسهیل‌کننده دارند؛ بنابراین باید از کیفیت اینترنت و کارکرد مناسب تجهیزات اطمینان داشته باشند و زمان استراحت و بازی فرزندان را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که تمرکز دانش‌آموز در زمان آموزش حفظ شود.

وی همچنین خواستار ارتباط مستمر خانواده‌ها با معلمان شد تا چالش‌های احتمالی دانش‌آموزان سریع‌تر پیگیری و رفع شود.

باور بر آمادگی کامل مجموعه آموزش و پرورش شهرستان برای تداوم مسیر یادگیری با همراهی معلمان دلسوز تأکید کرد و گفت: موفقیت حاصل همکاری و تعهد دانش‌آموزان و همراهی و نظارت خانواده‌ها است.