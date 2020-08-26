حسن کاتبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سال تحصیلی جدید از نیمه شهریور ماه در سطح ۱۱۰ آموزشگاه از پیش دبستانی تا مقطع متوسطه در سطح دامغان آغاز می‌شود، بیان کرد: ۱۳ هزار و ۹۶۰ دانش‌آموز شامل شش هزار دانش‌آموز ابتدایی و یک هزار و ۴۰۰ کلاس اولی در کلاس‌های درس حاضر خواهند شد.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی جاری اندیشیده شده است، ابراز داشت: تاکنون ۳۷ هزار جلد کتب درسی بین مدارس سه دوره تحصیلی توزیع و مدارس نیز در موعد مقرر کتاب‌ها را در بین دانش آموزان توزیع می‌کنند.

دبیر شورای آموزش و پرورش دامغان به تأمین برخی تجهیزات در بین آموزشگاه‌ها این شهرستان در آغاز سال تحصیلی جدید اشاره داشت و افزود: برخی تجهیزات شامل میز، نیمکت، میز معلم، دیتا، کامپیوتر و چاپگر برای ۴۴ آموزشگاه تحصیلی دامغان تأمین شده است همچنین ملزومات بهداشتی با توجه به شیوع بیماری کرونا با در نظر گرفتن سرانه هر آموزشگاه تأمین و در اختیار قرار گرفت.

کاتبی با بیان اینکه جلسات توجیهی مدیران آموزشگاه‌های دامغان با توجه به شرایط کرونایی برگزار و طبق دستورالعمل‌های ارسالی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از ۱۵ شهریور کادر اجرایی در مدارس به صورت رسمی حضور دارند، تاکید کرد: تدابیر ویژه برای تهیه شناسنامه بهداشتی و مراقبتی (فضای موجود متناسب با حضور دانش‌آموز در دوران کرونا) آموزش غیرحضوری و برنامه شاد هم برای دانش آموزان اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه تولید محتوا درسی (برنامه شاد) و کنترل آن از سوی معاونین آموزشی و مدیران توسط معلمان مدارس انجام می‌شود، گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا حفظ امنیت روانی خانواده‌ها و دانش آموزان در سطح مدارس از اولویت‌های آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید است و از سوی دیگر یکی از اقدامات مهم و اساسی در آستانه آغاز سال تحصیلی ۹۹- ۱۴۰۰ توانمند سازی معلمان بوده که با موفقیت این طرح انجام شد.

رئیس آموزش و پرورش دامغان با بیان اینکه یک هزار و ۱۸۰ نفر اعم از کادر آموزشی شامل مدیر، معاونان و معلمان برای سال تحصیلی جدید در سطح مدارس دامغان سازماندهی شدند، ابراز داشت: بهسازی و زیبا سازی ۵۷ آموزشگاه دامغان در آستانه سال تحصیلی جدید به اتمام رسیده است.