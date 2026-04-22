به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله از تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ از ۳۱ فروردین با حضور ۳۰ بازیکن داخلی آغاز شد؛ اردوهایی که از همان ابتدا با نگرانیهای جدی کادر فنی همراه بود.
بازیکنان لیگ برتری که حدود ۵۲ روز از مسابقات رسمی دور بودند، با افت محسوس آمادگی جسمانی وارد اردو شدند. نتایج تستهای اولیه بدنسازی نیز این موضوع را تأیید کرد؛ جایی که شاخصهای آمادگی بسیاری از بازیکنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای مورد نظر کادر فنی داشت.
این شرایط با واکنش تند امیر قلعهنویی همراه شد. سرمربی تیم ملی که انتظار آمادگی بیشتری از بازیکنان داشت، پس از دریافت گزارشهای فنی، به شدت نسبت به وضعیت موجود ابراز نارضایتی کرد و خواستار تغییر فوری روند آمادهسازی شد.
بر همین اساس تمرینات بدنسازی به عنوان محور اصلی مرحله نخست اردو در نظر گرفته شد. بازیکنان موظف شدند علاوه بر انجام تمرینات پرفشار، برنامههای تغذیهای سختگیرانهای را نیز رعایت کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن به شرایط ایدهآل بازگردند.
کادر فنی تیم ملی معتقد است ادامه این روند میتواند به کاهش کیفیت عملکرد تیم در رقابتهای پیشرو منجر شود؛ به همین دلیل، بازگشت سریع بازیکنان به فرم مطلوب، به اولویت اصلی اردوهای فعلی تبدیل شده است.
نظر شما