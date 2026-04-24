زمان نقد تیم ملی گذشته است/ انتظار از فوتبال ایران مثل گذشته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا و در پی آن تعطیلی رقابتهای لیگ برتر فوتبال، با تصمیم مسئولان سازمان لیگ ادامه مسابقات فصل جاری به بعد از رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ موکول شد.
در خصوص معرفی نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی فصل آینده نیز تاکنون اطلاعرسانی رسمی در سایت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال انجام نشده است. با این حال، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال، در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که سه تیم استقلال، تراکتور و سپاهان به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲ در فصل آینده حضور خواهند داشت.
همچنین پس از وقفه در رقابتهای لیگ برتر و با درخواست امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، فهرست ۳۰ بازیکن برای حضور در اردوی جدید تیم ملی اعلام شد. این اردو با هدف آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار میشود.
سیامک رحیمپور کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم ملی فوتبال ایران در فاصله کمتر از۵۰ روز تا آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: با توجه به اینکه تیم ملی تقریباً کمتر ۵۰ روز دیگر باید در مسابقات حاضر شود و بازیهای خود را انجام دهد، در حال حاضر زمان نقد و بررسی بیش از حد نمیتواند کمککننده باشد. به نظر من هر اقدامی که قرار بوده انجام شود، باید از همان روزهای ابتدایی آغاز مسیر تیم ملی در مرحله انتخابی جام جهانی صورت میگرفت و اصلاحات لازم در همان مقطع انجام میشد. اکنون زمان آن رسیده که صرفاً به تیم ملی کمک شود و با نگاه مثبت، اعتماد به کادر فنی و رویکردی رو به جلو حرکت کنیم.
او ادامه داد: معمولاً در همه رشتهها، بهویژه فوتبال، زمانی که کادر و فهرست بازیکنان تیم ملی انتخاب میشود، طبیعی است که بسیاری از افراد بر اساس سلیقههای شخصی و انتظارات خود نسبت به دعوتشدگان نقدهایی داشته باشند و حتی بازیکنان دیگری را نیز شایسته حضور در فهرست بدانند. در این دوره نیز این شرایط وجود دارد و هر فردی ممکن است از زاویه دید خود نسبت به نفرات دعوتشده نقد یا پیشنهاد داشته باشد.
این کارشناس فوتبال افزود: بیشترین انتقادها معمولاً متوجه بازیکنانی است که مدتها بازی نکردهاند، دچار مصدومیت بودهاند یا در شرایط مسابقه قرار ندارند و دعوت آنها مورد نقد قرار میگیرد. واقعیت این است که اگر به گذشته و حتی دوران آقای کیروش و قبل از آن بازگردیم، همواره چنین شرایطی وجود داشته است؛ به این معنا که برخی بازیکنان هستند که کادر فنی و سرمربی تیم ملی یا حتی باشگاهی به آنها اعتقاد کامل دارند و در هر شرایطی حضورشان را برای تیم ضروری میدانند.
رحیمپور در ادامه گفت: این نگاه وجود دارد که برخی بازیکنان، صرفنظر از شرایط باشگاهی، میتوانند در اردوی تیم ملی به سطح مطلوب و ایدهآل مورد نظر کادر فنی برسند و به همین دلیل نیز به اردو دعوت میشوند.
او خاطرنشان کرد: در حال حاضر امیر قلعهنویی به عنوان سرمربی تیم ملی، از تجربه بسیار بالایی برخوردار است و سالها در سطح اول فوتبال کشور مربیگری کرده و مدت زیادی نیز هدایت تیم ملی را بر عهده داشته است. باید بپذیریم که ایشان با توجه به تعاملات و تجربهای که در مسابقات مختلف و تقابل با تیمهای گوناگون داشته، تصمیمات خود را بر اساس جمعبندی فنی اتخاذ میکند.
او افزود: ما چندین دوره متوالی به جام جهانی صعود کردهایم اما باید بررسی کنیم این حضور چه دستاوردی برای فوتبال ما داشته و چه چیزی از ما گرفته است. صرف حضور در جام جهانی دیگر برای فوتبال ایران یک دستاورد محسوب نمیشود. در گذشته شاید اولین حضورها با ذوق و هیجان همراه بود، اما اکنون شرایط تغییر کرده و با توجه به افزایش تعداد تیمها در جام جهانی، انتظار از فوتبال ایران باید بالاتر باشد.
این کارشناس فوتبال ادامه داد: هدف باید این باشد که حداقل از مرحله گروهی عبور کنیم و حتی به جمع ۱۶ تیم یا ۸ تیم برتر برسیم؛ همانطور که تیمهایی مثل ژاپن برنامهریزی کردهاند. به اعتقاد من ما از نظر تواناییهای فردی و فیزیکی بازیکنان، ظرفیت بالایی داریم و اگر درست برنامهریزی کنیم، میتوانیم در سطح اول فوتبال جهان قرار بگیریم.
او تصریح کرد: ما کشوری هستیم با استعدادهای زیاد و در صورت سرمایهگذاری صحیح، استفاده از متخصصان واقعی و دوری از برخی لابیها و دخالتها، میتوانیم در بسیاری از رشتهها حتی جزو چهار تیم برتر دنیا باشیم. در فوتبال هم این توانایی وجود دارد، همانطور که در والیبال ثابت کردیم میتوانیم به جمع تیمهای برتر جهان برسیم.
این کارشناس فوتبال گفت: در گذشته گفته میشد ایرانیها در ورزشهای تیمی موفق نیستند، اما والیبال این نگاه را تغییر داد و نشان داد که با برنامهریزی درست میتوان به موفقیتهای بزرگ رسید. فوتبال نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر ساختار درستی داشته باشیم، حتی میتوانیم از بسیاری از تیمهای آسیایی مثل ژاپن جلوتر باشیم؛ تیمی که از سالها قبل برنامهریزی کرده و به تدریج خود را به سطح اول جهان رسانده است.
رحیم پور تأکید کرد: مشکلات فوتبال ما عمدتاً ساختاری و قابل حل است و اگر این موانع برطرف شود، بدون تردید میتوانیم به جایگاههای بسیار بالاتری در فوتبال جهان دست پیدا کنیم.
او در ادامه تأکید کرد: انشاءالله پس از پایان شرایط جنگی و بازگشت آرامش، باید یک مسیر کاملاً جدید در فوتبال کشور آغاز کنیم. ما در بخش فوتبال نیازمند نگاه تازهای هستیم و باید از بسیاری از مسائل گذشته عبور کنیم؛ از رانتها، رفاقتبازیها، دلالیها و هرگونه نفوذ افراد خاص در فوتبال باید فاصله بگیریم.
این کارشناس فوتبال افزود: باید از نیروهای متخصص استفاده شود، با علم روز پیش برویم و خودمان را با دانش روز فوتبال تجهیز کنیم. در واقع باید آنچه صحیح است با خرد جمعی و یک اتاق فکر قوی پیش برود و مبنای تصمیمگیریها قرار گیرد. این همان مسیری است که باید در آینده دنبال کنیم و نباید دوباره به سمت عواملی برویم که مانع رشد فوتبال کشور شدهاند.
او ادامه داد: باید دلایل عدم نتیجهگیری فوتبال ایران در سالهای گذشته بهصورت دقیق شناسایی و حذف شود و سپس با برنامهریزی درست به سمت جلو حرکت کنیم. ما در تمامی رشتهها، از جمله فوتبال، ظرفیت بالایی داریم و همانطور که در سایر حوزهها ثابت کردهایم، میتوانیم در بین چهار تیم برتر دنیا قرار بگیریم.
