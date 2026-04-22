پریسا امامی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت سه هفته پایانی لیگ برتر و بلاتکلیفی این رقابت‌ها اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در کشور به وجود آمده هنوز تصمیم نهایی درباره برگزاری یا لغو سه هفته پایانی لیگ گرفته نشده و همه چیز در انتظار نظر سازمان لیگ است.

وی گفت: تکلیف قهرمان این فصل که پیش از این مشخص شده است. با رأی کمیته انضباطی در خصوص دیدار تیم‌های استقلال و هیئت خراسان رضوی عملاً اختلاف امتیازی ایجاد شد که استقلال توانست با ۹ امتیاز اختلاف قهرمانی زودهنگام خود را قطعی کند. بنابراین از این بابت ابهامی وجود ندارد اما بحث بر سر تکمیل شدن لیگ است.

امامی زاده افزود: لیگ امسال از نظر کیفی شرایط خوبی داشت. رقابت‌ها پویا و نزدیک دنبال می‌شد و تا هفته‌های پایانی حتی قهرمان مشخص نبود. به همین دلیل واقعاً حیف است که سه هفته باقی‌مانده برگزار نشود و پرونده مسابقات به شکل کامل بسته نشود. با این حال شرایط کشور موضوع مهم‌تری است و طبیعتاً باید همه جوانب در نظر گرفته شود.

سرمربی تیم فوتسال زنان نفت آبادان در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر همه تیم‌ها و کادرهای فنی منتظر تصمیم‌گیری نهایی سازمان لیگ هستند. هر تصمیمی که گرفته شود قطعاً تحت تأثیر شرایط موجود خواهد بود و امیدواریم بهترین تصمیم برای حفظ سلامت بازیکنان و همچنین عدالت ورزشی اتخاذ شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر ساختار لیگ در فصل آینده و افزایش تعداد تیم‌ها عنوان کرد: از قبل و حتی پیش از شروع این شرایط صحبت‌هایی مطرح شده بود مبنی بر اینکه لیگ فصل آینده با ۱۴ تیم برگزار شود ولی حالا شنیده می‌شود که احتمال دارد مسابقات با حضور ۱۶ تیم و در قالب دو گروه برگزار شود.

امامی زاده ادامه داد: تجربه قبلی هم در دوران کرونا وجود داشت که لیگ با تعداد بیشتر تیم‌ها و در دو گروه برگزار شد اما واقعیت این است که آن مدل چندان موفق نبود و کیفیت مسابقات تحت تأثیر قرار گرفت. اگر قرار است تعداد تیم‌ها افزایش پیدا کند این کار باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود نه شتاب‌زده که می‌تواند کیفیت مسابقات را پایین بیاورد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی حتی مشخص نیست که همه باشگاه‌ها بتوانند در فصل آینده حضور داشته باشند یا خیر. مسائل مالی و شرایط کلی کشور تأثیر مستقیمی روی تصمیم باشگاه‌ها دارد و به همین دلیل هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

سرمربی تیم فوتسال نفت آبادان در ادامه درباره کیفیت لیگ امسال و عملکرد تیمش گفت: لیگ امسال واقعاً سطح خوبی داشت. حضور ۱۲ تیم باعث شده بود رقابت‌ها منظم‌تر و باکیفیت‌تر برگزار شود. به نظر من ظرفیت واقعی لیگ ایران در حال حاضر حدود ۱۰ تیم است و اگر قرار است این تعداد افزایش پیدا کند باید به باشگاه‌ها فرصت داده شود تا در زمینه بازیکن‌سازی کار کنند موضوعی که برای تیم ملی هم بسیار حیاتی است.

امامی زاده در پایان درباره عملکرد نفت آبادان و عدم کسب عنوان قهرمانی نیز اظهار داشت: ما قطعاً دوست داشتیم از عنوان قهرمانی‌مان دفاع کنیم ولی واقعیت این است که در نیم‌فصل اول عملکرد خوبی نداشتیم و تیم را آن‌طور که باید نبستیم. هرچند در ادامه شرایط بهتر شد و امتیازات خوبی هم گرفتیم اما این روند برای جبران کافی نبود. به هر حال از دست دادن قهرمانی برای ما ناراحت‌کننده بود اما این هم بخشی از فوتسال است و باید از آن درس بگیریم.