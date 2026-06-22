به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی عبادی عصر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به پیشبینی افزایش حجم سفرها در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد: به منظور تسهیل در تردد خودروها و ارتقای ایمنی کاربران جادهای، محدودیتهای ترافیکی ویژهای در محورهای مواصلاتی استان مازندران از دوم تا ششم تیرماه اجرا خواهد شد.
وی افزود: تردد انواع موتورسیکلت در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه از ساعت ۱۲ ظهر روز سهشنبه دوم تیرماه تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ششم تیرماه ممنوع است و تنها موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی از این محدودیت مستثنی هستند.
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به محدودیتهای محور کندوان گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است و در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در روزهای دوم، سوم، چهارم و ششم تیرماه اعمال خواهد شد.
عبادی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، روز جمعه پنجم تیرماه از ساعت ۱۳ تردد خودروها از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس ممنوع میشود و از ساعت ۱۵ نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه خواهد بود. این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و در صورت نیاز برای تخلیه بار ترافیکی تمدید میشود.
وی درباره محور هراز نیز گفت: تردد تریلرها در این محور به طور کامل ممنوع بوده و تردد کامیونها و کامیونتها به جز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی در بازههای زمانی اعلام شده محدود خواهد شد. همچنین در صورت افزایش ترافیک، طرح یکطرفه مقطعی در محدوده لاریجان تا پلور اجرا میشود.
رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه در محور سوادکوه نیز محدودیتهای مقطعی پیشبینی شده است، افزود: در صورت افزایش حجم تردد، عبور تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی در روزهای دوم و پنجم تیرماه ممنوع خواهد شد.
عبادی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند تا سفرهای ایمنتری در این ایام رقم بخورد..
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