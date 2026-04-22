به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌افزایی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با مسئولان و اعضای بعثه مراجع عظام تقلید، با محوریت بازخوانی چگونگی اعزام زائران ایرانی به حج ۱۴۰۵ در شهر قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده سازمان حج و زیارت به بیان نکاتی دربار روند اجرایی حج امسال پرداخت. سپس مسئولان و اعضای بعثه مراجع عظام تقلید نظرات و پیشنهادهای خود را درباره حج امسال با توجه به شرایط کشور و منطقه بیان کردند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه سه مرحله برای برنامه‌ریزی حج امسال را تجربه کردیم، افزود: در ماه ربیع‌الثانی، مسئولان سازمان حج برای تفاهم با وزارت حج و عمره به کشور عربستان سفر کردند و پس از آن امور مربوط به پرواز اسکان، حمل و نقل تغذیه، تدارکات و ... انجام و بخش اول اجاره پرداخت شد.

نواب با اشاره به مرحله دوم پس از جنگ تحمیلی، یادآور شد: مرحله دوم بعد از جنگ بود که تصمیم گرفته شد باید مقدمات سفر را باتوجه به اتفاقات رخ داده، کاهش سهمیه و تغییرات پیش‌رو فراهیم کنیم.

نواب افزود: با وجود بسته شدن قراردادها و برگزاری جلسات کاروان‌ها پیش از جنگ، با شروع جنگ تحمیلی مشخص شد که اعزام ۸۵ هزار زائر ممکن نیست. پس از مذاکره با عربستان و اعلام اینکه ظرفیت حداکثر ۳۰ هزار نفر از طریق زمینی ممکن است، با کسب رهنمود از مراجع ذی‌صلاح کشور، سرانجام در تاریخ ۲۸ فروردین پس از بررسی‌های لازم مجوز برگزاری حج امسال توسط مسئولان محترم صادر شد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: مرحله سوم نیز با نامه مراجع ذی‌صلاح آغاز شد. ما برای برگزاری حج امسال تابع نظر مراجع ذی‌صلاح هستیم.

او با اشاره به برنامه‌ریزی و تلاش‌های شبانه‌روزی برای اعزام زائران، تشریح شرایط موجود و نمونه‌های مشابه در سال‌های قبل و وجود امنیت در حج، خاطرنشان کرد: حج همیشه همراه با سختی بوده و در شرایط برگزاری ممکن آن، تعطیل‌شدنی نیست.

نواب بیان کرد: در این سفر همه به یاد شهدا و رهبر فرزانه و شهید انقلاب اسلامی باشیم و آن عزیزان را در ثواب زیارات و اعمال عبادی ممکن شریک کنیم و برای پیروزی جبهه حق و شکست جبهه باطل دعا کنیم.