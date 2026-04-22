به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله ولدی در جلسه ستاد بازسازی و پشتیبانی جنگ، به تشریح آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان در این شهرستان پرداخت.

۶۲۵ مورد بازدید و بازرسی از مناطق آسیب‌دیده

ولدی با اشاره به بررسی دقیق مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: پس از ۶۲۵ مورد بازدید و بازرسی از مناطق آسیب‌دیده، ۳۵ واحد مسکونی و تجاری در شهرستان بروجرد تخریب کامل شده است.

وی ادامه داد: این واحدها به طور کامل غیرقابل سکونت شده‌اند و نیاز به احداث مجدد دارند.

۳۲ واحد مسکونی و ۳ واحد تجاری تخریب کامل شده است

فرماندار ویژه شهرستان بروجرد تصریح کرد: از مجموع ۳۵ واحد تخریب‌شده، ۳۲ واحد مسکونی و ۳ واحد تجاری بوده است.

ولدی با بیان اینکه با مدیریت انجام‌شده در فرمانداری ویژه شهرستان و هماهنگی شهرداری، سازمان نظام مهندسی و اداره تأمین اجتماعی شهرستان، خدمات‌رسانی به این واحدها به صورت کاملاً رایگان انجام خواهد شد، گفت: هدف این است که مالکان آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، با مشکلات کمتری برای ساخت و ساز اقدام کنند.

بررسی موارد در نخستین جلسه ستاد بازسازی با حضور معاون عمرانی استاندار

فرماندار ویژه بروجرد افزود: در نخستین جلسه ستاد بازسازی و پشتیبانی جنگ شهرستان بروجرد با حضور معاون عمرانی استاندار، موارد یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و فرمانداری ویژه شهرستان برای تکمیل در بازسازی و تسریع در این مناطق در تلاش است.

ولدی ضمن تقدیر از حمایت‌های مدیریت ارشد استان و همکاری مدیران استانی بانک مسکن و بنیاد مسکن استان و شهرستان، اضافه کرد: با تشکیل پرونده برای تعداد ۵۰ واحد مسکونی خسارت‌دیده شامل بازسازی، مقاوم‌سازی و ... برای دریافت ودیعه مسکن قرض‌الحسنه معرفی شدند.

۳۰ واحد مسکونی موفق به دریافت تسهیلات ۶۰۰ میلیون تومانی شدند

فرماندار ویژه شهرستان بروجرد گفت: از تعداد ۵۰ پرونده تشکیل‌شده، تاکنون ۳۶ پرونده در سیستم بانکی ثبت و تشکیل پرونده شده و ۳۰ واحد مسکونی موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ۶۰۰ میلیون تومانی شده‌اند.