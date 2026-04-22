به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی دانشمند ظهر چهارشنبه در اجتماع دختران جانفدای ساوه با اشاره به جنگ نرم و راهبردهای فرهنگی دشمنان اظهار کرد: اکنون رژیم صهیونیستی و آمریکا با بهرهگیری از شبکههای ماهوارهای، فضای مجازی، تولیدات هنری و رسانهای و ترویج سبک زندگی غربی، بهدنبال تغییر ذائقه فرهنگی نسل جوان و عادیسازی ناهنجاریهای اخلاقی در جامعه هستند.
وی افزود: یکی از مهمترین اهداف این جریان، تضعیف بنیان خانواده، کمرنگ کردن حیا و عفاف، ضربهزدن به غیرت دینی و بیهویت کردن نسل جوان است بهگونهای که جوان مسلمان و ایرانی نسبت به فرهنگ، اعتقادات و ارزشهای خود بیتفاوت شود و الگوی زندگیاش را از الگوهای بیگانه بگیرد.
استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر لزوم هوشیاری نسل جوان تصریح کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا با طراحی برنامههای حسابشده، تلاش میکنند تا با زدن ریشه خانواده و از بین بردن قداست روابط خانوادگی، جامعه را دچار فروپاشی اخلاقی و فرهنگی کنند چرا که میدانند جامعهای که خانوادهای مستحکم، زنان آگاه و دخترانی متعهد داشته باشد، در برابر زیادهخواهی و سلطهطلبی دشمنان میایستد.
حجت الاسلام دانشمند تصریح کرد: در چنین شرایطی، داشتن بصیرت، آگاهی و شناخت روشهای دشمن، یک ضرورت انکارناپذیر است. جوانان و بهویژه دختران باید بدانند هر پیامی، فیلمی، ترانهای یا جریانی که حیا، عفاف، غیرت، خانواده و هویت دینی را به سخره میگیرد یا کوچک جلوه میدهد، در امتداد همین توطئههاست.
وی تصریح کرد: اکنون حضور آگاهانه، مسئولانه و فعال دختران در میدانهای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای، نقش مهمی در خنثیسازی نقشههای رژیم صهیونیستی و آمریکا دارد.
حجت الاسلام دانشمند تاکید کرد: به طور حتم پاسداشت عفاف و حجاب، پایبندی به خانواده، انتخاب الگوهای صحیح زندگی و مشارکت مؤثر در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، میتواند سدّی محکم در برابر تهاجم فرهنگی دشمن ایجاد کند و هویت دینی و ملی جامعه را حفظ و تقویت کند.
