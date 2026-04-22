۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

تداوم نقض آتش بس لبنان؛ شهادت ۲ لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از تداوم نقض آتش بس لبنان از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

منابع امدادرسانی جنوب لبنان از شهادت ۲ نفر و زخمی شدن شمای دیگر در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به ۲ خودرو در جنوب لبنان خبر داد.

رژیم اشغالگر عصر امروز با هدف قرار دادن یک خودرو در روستای «الطیری» در شهرستان «بنت جبیل»، ۲ نفر را به شهادت رساند.

رژیم صهیونیستی عصر امروز همچنین یک خودرو را در روستای «یحمر الشقیف» واقع در جنوب لبنان هدف قرار داده که در نتیجه آن، شماری مجروح شدند.

