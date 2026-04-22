به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سجاد رضوانیانفر، فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل علیهالسلام استان لرستان، به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام تبریکی صادر کرد.
فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در این پیام با اشاره به اهمیت تاریخی تأسیس سپاه پاسداران، اظهار داشت: «بی شک فرمان تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی امام خمینی (ره) اقدامی بنیادین و فرخنده در تاریخ ایران اسلامی است.
عملکرد درخشان سپاه پاسداران در حفظ مرزهای ایران اسلامی، حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی، خنثی سازی توطئههای پیدا و پنهان دشمنان علیه جمهوری اسلامی، شکست توطئه مخوف و پیچیده داعش، تقویت محور مقاومت، اقدامات قاطع و پیروزمندانه در جنگ های تحمیلی آمریکایی صهیونی اخیر از جمله دستاوردهای این مولود خجسته انقلاب اسلامی است.
سپاه ، در کنار انجام مأموریتهای نظامی و امنیتی، در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی نیز همواره یار و یاور مردم و دولت بوده و در عرصههایی چون محرومیتزدایی، امداد و نجات، مدیریت بحران، و کمک به اقشار آسیبپذیر، حضوری فعال و اثربخش داشته و برگهای زرینی در کارنامه درخشان خود ثبت نموده است.
اینجانب ضمن تبریک این روز خجسته به محضر سپاهیان سبزپوش مدافع حریم ولایت و همه نیروهای مسلح و مردم گرانقدر انقلاب اسلامی؛ سلامتی، سرافرازی و سربلندی همه این عزیزان را از درگاه پروردگار متعال خواهانم.»
