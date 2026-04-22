به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان، به همراه حجت‌الاسلام سیدهادی سهرابی مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن استان و جمعی از پرسنل این اداره کل، با حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، دیدار و گفت‌وگو کردند.

ماهیت جهانی انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در این دیدار با تأکید بر ماهیت جهانی انقلاب اسلامی، این انقلاب را دارای رسالتی فراتر از مرزهای جغرافیایی دانست.

وی گفت: بنابر فرموده قائد شهید، انقلاب اسلامی انقلابی است که پیام آن در حمایت از محرومان، نفی سلطه‌پذیری و مقابله با سلطه‌گری، در سطح جهان منتشر می‌شود.

امام جمعه خرم‌آباد ضمن خیرمقدم به حاضران، سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را تبریک گفت و یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای یک سال اخیر را گرامی داشت.

جایگاه بنیاد مسکن در منظومه نهادهای انقلابی

شاهرخی با اشاره به جایگاه بنیاد مسکن در منظومه نهادهای انقلابی افزود: نهادهایی همچون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد، سپاه پاسداران و جهاد سازندگی، هر یک با مأموریتی مقدس و در راستای اهداف بلند انقلاب اسلامی شکل گرفته‌اند و نشان‌دهنده زنده بودن، پویایی و استمرار حرکت این انقلاب هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با بیان اینکه انقلاب اسلامی دارای گنجینه‌های مادی و معنوی و همچنین پیام‌های جهانی است، تصریح کرد: همین ویژگی‌ها موجب شده است که این انقلاب همواره نیازمند صیانت، پشتیبانی و خدمت‌رسانی مستمر به مردم، به‌ویژه اقشار محروم باشد.

خدمات شگفت‌انگیز نظام با وجود تحریم‌ها و تهدیدها

شاهرخی در ادامه با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح استان، به‌ویژه در حوادث و بحران‌ها، اظهار داشت: خدمات نظام جمهوری اسلامی با وجود همه فشارها، تحریم‌ها، تهدیدها و توطئه‌ها، خدماتی شگفت‌انگیز است که به همت نیروهای انسانی متعهد و متخصص در بخش‌های مختلف محقق شده است.

وی با اشاره به تجربه بازسازی مناطق آسیب‌دیده در دوران دفاع مقدس افزود: امروز نیز باید با ایجاد اطمینان در مردم، آنان را نسبت به بازسازی مناطق آسیب‌دیده امیدوار کرد و همان‌گونه که آثار تخریب‌های گذشته از بین رفت، این مشکلات نیز با تلاش جهادی برطرف خواهد شد.

استفاده بهینه از منابع محدود و بهره‌گیری از نیروهای متخصص

امام جمعه خرم‌آباد بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات، استفاده بهینه از منابع محدود، بهره‌گیری از نیروهای متخصص و متعهد و نظارت دقیق در مجموعه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف سازمانی در گرو کار جمعی، استفاده از همه ظرفیت‌ها و پرهیز از نگاه‌های سلیقه‌ای و جناحی است.

وی با بیان اینکه عدالت باید در درون مجموعه‌های انقلابی به‌صورت کامل رعایت شود، خاطرنشان کرد: هرگونه تبعیض، بی‌عدالتی و عدم استفاده از ظرفیت نیروها، به بدنه سازمان آسیب وارد می‌کند و مانع دستیابی به اهداف خواهد شد.

شاهرخی با تأکید بر اهمیت نظارت، افزود: واحدهای حراست، بازرسی و رسیدگی به شکایات باید به‌عنوان بازوان اصلی مدیران، نقش خود را به‌درستی ایفا کنند تا از بروز آسیب‌ها جلوگیری شود.

احراز صلاحیت؛ تعهد و تخصص در کنار هم

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با اشاره به ضرورت احراز صلاحیت افراد در واگذاری مسئولیت‌ها گفت: در سپردن مسئولیت‌ها باید علاوه بر تخصص و توانمندی، تعهد، اخلاق، روحیه جهادی و پایبندی به مبانی انقلاب اسلامی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تعامل بنیاد مسکن با نهادهای فرهنگی، دینی و مذهبی تأکید کرد و گفت: ارتباط مستمر با حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و سایر نهادهای فرهنگی می‌تواند به تحقق بهتر مأموریت‌های این نهاد کمک کند.

شاهرخی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان مدیران اجرایی و دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در دستگاه‌ها، تصریح کرد: هرگونه اختلاف یا دوگانگی در درون مجموعه‌ها، موجب تضعیف عملکرد سازمانی خواهد شد و باید با هوشیاری از بروز چنین مسائلی جلوگیری شود.

تقدیر از اقدامات بنیاد مسکن در رسیدگی به آسیب‌دیدگان

وی همچنین اقدامات بنیاد مسکن در رسیدگی به آسیب‌دیدگان، اجرای طرح‌های هادی روستایی و توجه به مسکن محرومان را قابل تقدیر دانست و بر لزوم تداوم این مسیر تأکید کرد.