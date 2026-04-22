به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علیمحمدی، بعدازظهر چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها از اعزام کاروان تخصصی سلامت روان به شهرستان دورود در راستای ارائه خدمات روانشناختی و حمایت روانی-اجتماعی به آسیبدیدگان حملات هوایی جنگ رمضان خبر داد.
اعزام کاروان «یاوران سلامت» با ۳۰ روانشناس و مشاور
علیمحمدی اظهار کرد: به همت جمعیت هلالاحمر استان و با همکاری ادارهکل بهزیستی، کاروان تخصصی سلامت روان با عنوان «یاوران سلامت» متشکل از ۳۰ نفر روانشناس و مشاور به شهرستان دورود اعزام شد.
وی ادامه داد: این کاروان با هدف ارائه خدمات روانشناختی، غربالگری و حمایت روانی-اجتماعی به آسیبدیدگان حملات هوایی جنگ رمضان فعالیت خود را آغاز کرده است.
فعالیت میدانی در محله جماران شهرستان دورود
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان افزود: این گروه طی دو روز فعالیت میدانی در محله جماران شهرستان دورود، ضمن انجام غربالگری و ارزیابی اولیه مراجعان و با هدف ارجاع تخصصی به روانپزشکان، مشاوران و روانشناسان شهرستان، خدمات حمایت روانی-اجتماعی و مشاوره خانواده را به بیش از ۱۰۰ نفر از ساکنان ارائه کردند.
برگزاری رایگان جلسات مشاوره برای مراجعان دارای مشکلات حاد
علیمحمدی تصریح کرد: در راستای تکمیل چرخه ارجاع و با موافقت رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود، جلسات مشاوره برای مراجعان دارای مشکلات حاد که نیاز به پیگیری بلندمدت دارند، بهصورت رایگان برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: این اقدام، گامی مؤثر در جهت حمایت پایدار از آسیبدیدگان جنگ است.
اجرای طرح در هفت شهرستان آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان با اشاره به استمرار این طرح گفت: برنامه اعزام کاروانهای تخصصی سلامت روان، بهصورت مدون در هفت شهرستان استان که تحت تأثیر آسیبهای جنگ تحمیلی سوم قرار دارند، اجرا خواهد شد.
وی بیان کرد: این اقدام، نشاندهنده عزم جدی هلالاحمر برای ارائه خدمات حمایتی به تمامی مناطق آسیبدیده استان است.
وی در پایان افزود: در جریان اجرای این طرح، فرماندار شهرستان دورود ضمن حضور در محل فعالیت گروه، از تلاشها و خدمات اعضای کاروان یاوران سلامت تقدیر و تشکر کرد.
