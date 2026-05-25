به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدصادق طحان ظهر دوشنبه در نشست تخصصی کنشگران جوانی جمعیت استان گیلان در رشت با اشاره به اینکه در مسیر خدمترسانی به مردم باید از ظرفیتهای مردمی و شبکههای تخصصی بهره گرفت، اظهار کرد:رویکرد اصلی مرکز مشاوره و فعالیت اجتماعی باید بهگونهای باشد که خدمات در حوزه خانواده، ازدواج، مشاوره و سلامت روان برای مردم در دسترستر شود و هر فرد بتواند متناسب با نیاز خود از این خدمات بهره ببرد.
معاون اجتماعی سازمان بسیج،با اشاره به تجربههای شکلگرفته در حوزه خانواده، جمعیت و سلامت روان، گفت:آگاهیسازی مردمی و مردمیسازی خدمات باید بهعنوان یک رویکرد جدی در حوزه جمعیت، خانواده و سلامت روان دنبال شود تا خدمات تخصصی به شکل مؤثرتر به مردم برسد.
وی با بیان اینکه کار در حوزه مراکز خانواده مهر از ۱۱۰ مرکز آغاز شد و امروز به ۴۲۳ مرکز رسیده است، افزود: این شبکه در حال گسترش است و نشان میدهد که با وجود نوپا بودن، ظرفیت بالایی برای پاسخگویی به نیازهای خانوادهها و حل مسائل مردم دارد.
توسعه خدمات مشاورهای در متن محلهها
سرهنگ طحان با بیان اینکه شبکه تخصصی مجاهدانه و بیمنت پای کار آمده است، تصریح کرد: این مجموعهها برای حل مسئله مردم شکل گرفتهاند و نگاه حاکم بر آنها، تعهد، روحیه جهادی و خدمت بیچشمداشت است؛ بهگونهای که مسئله مردم را حل میکنند و با خدا معامله کردهاند.
وی با اشاره به تنوع الگوهای دسترسی مردم به خدمات روانشناختی گفت: امروز مشاوره تلفنی، اردوهای روانشناختی و میز مشاوره محلی در حال گسترش است و این نشان میدهد که خدمات نباید فقط در مراکز مشاورهای محدود بماند، بلکه باید در متن محله و میان مردم حضور داشته باشد.
معاون اجتماعی سازمان بسیج، با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی در حوزه جمعیت و خانواده اظهارکرد:باید ظرفیتهای جدیدی ایجاد شود تا هر فرد نیازمند بتواند با توجه به شرایط خود وارد چرخه دریافت خدمات شود.
سرهنگ طحان ادامه داد:در این مسیر، هدف مداخله در مأموریت دستگاهها نیست، بلکه همافزایی و تکمیل ظرفیتها دنبال میشود.
وی با اشاره به تفاهمنامه با سازمان نظام روانشناسی افزود: در همین چارچوب، اقدامات متنوعی در حال انجام است و خلاقیتهای میدانی، آتشبهاختیار در چارچوب تعریفشده و مسئلهمحوری، از ویژگیهای مهم این رویکرد به شمار میرود.
معاون اجتماعی سازمان بسیج، با بیان اینکه مراکز مشاوره میتوانند در کنار خدمات تخصصی، در حوزه تولیدات مجازی، پادکست، کتاب و مقاله نیز فعال باشند، گفت: آگاهیبخشی در میان گروههای مختلف جامعه، بهویژه نسل جوان و خانوادهها مهم است .هرچه سطح شناخت مردم نسبت به خدمات مشاورهای، روانشناختی و حمایتی افزایش پیدا کند، میزان مراجعه بهموقع و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود نیز بیشتر میشود و این موضوع میتواند در پیشگیری از آسیبهای خانوادگی و اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت نظام ارجاع محلی و نقش فرماندهان حوزههای مقاومت و پایگاههای مردمی، گفت: مردم باید بدانند در محله خود میتوانند به مرکز مشاوره مراجعه کنند، و اگر توان مراجعه نداشتند، سازوکارهای حمایتی محلی میتواند به آنها کمک کند.
