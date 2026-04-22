به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، رضا حسن‌زاده پیشکسوت و عضو کمیته فنی فوتبال باشگاه استقلال، در ابتدای صحبت‌های خود گفت: تبریک می‌گویم به مردم غیور ایران که در این شرایط جنگی، همه‌جوره پشت کشورشان ایستادند. دولت در حال انجام وظایف خود است و مردم هم نشان دادند همیشه پای این مملکت هستند.

وی در ادامه با اشاره به واکنش برخی تیم‌ها نسبت به تصمیم فدراسیون افزود: اگر شرایط برعکس بود و پرسپولیس قهرمان و استقلال ششم بود، آن‌ها چه واکنشی نشان می‌دادند؟ قطعاً مدعی می‌شدند و فضاسازی به راه می‌انداختند؛ همان‌طور که قبلاً هم چنین رفتارهایی را از آن‌ها دیده‌ایم.

حسن‌زاده درباره جایگاه استقلال در جدول تصریح کرد: این سؤال مطرح است که چرا تیم‌های دیگر صدر جدول نیستند؟ فدراسیون که امتیازی به تیمی نداده؛ بازیکنان استقلال با تلاش و جنگندگی امتیازات را به دست آوردند و صدرنشین شدند. جدول کاملاً مشخص است و بر همان اساس باید تصمیم‌گیری شود.

وی در خصوص تعیین نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا گفت: با توجه به شرایطی که امکان برگزاری مسابقات وجود ندارد، از نظر قانونی باید استقلال به‌عنوان نماینده معرفی شود، نه تیمی که در جایگاه ششم جدول قرار دارد.

عضو کمیته فنی استقلال در پایان خاطرنشان کرد: واقعاً مشخص نیست برخی با این حجم از حاشیه‌سازی به دنبال چه هستند. در این شرایط تصمیم‌گیری بسیار سخت است، اما تصمیمی که فدراسیون گرفته درست است؛ چرا که ادامه لیگ در ابهام قرار دارد و هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت برگزاری، جان بازیکنان به خطر نیفتد.