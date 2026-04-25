به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام رسمی تعویق رقابتهای لیگ برتر فوتبال و موکول شدن ازسرگیری مسابقات به بعد از جام جهانی ۲۰۲۶، تمرینات تیم فوتبال استقلال بهصورت موقت تعطیل شد.
بر این اساس، بازیکنان ملیپوش این تیم به اردوی تیمهای ملی خود ملحق شدهاند و سایر بازیکنان نیز برنامههای تمرینی اختصاصی را زیر نظر کادر فنی استقلال دنبال میکنند.
در همین حال، باشگاه استقلال در انتظار برگزاری مجدد و رسمی مسابقات پس از پایان جام جهانی است و در صورتی که این موضوع نهایی شود، تمرینات آبیپوشان در پایان ماه جاری از سر گرفته خواهد شد.
با توجه به باز شدن حریم هوایی ایران و همچنین ادامه حضور بازیکنان خارجی در فهرست استقلال، بازیکنانی که در تیمهای ملی خود حضور ندارند، به احتمال زیاد باید به تهران بازگردند تا در تمرینات دور جدید این تیم شرکت کنند.
در میان بازیکنان خارجی استقلال، جلالالدین ماشاریپوف، رستم آشورماتوف و داکنز نازون سه بازیکن ملیپوش این تیم هستند که تیمهای ملیشان در جام جهانی حضور خواهند داشت. با این حال، هنوز زمان دقیق آغاز اردوی تیمهای ملی ازبکستان و هائیتی برای حضور در این رقابتها بهطور رسمی مشخص نشده است.
