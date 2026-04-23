تاکید تاجرنیا به معرفی استقلال به آسیا

به گزارش خبرنگار مهر. با اینکه هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال خبر از حضور سه تیم استقلال، تراکتور و سپاهان در فصل آینده رقابت های آسیایی خبر داده بود اما تاکنون سایت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال این موضوع را رسانه ای نکرده اند و هنوز مشخص نیست کدام تیم ها به عنوان نمایندگان ایران در رقابت های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ۲ برای فصل آینده حضور خواهند داشت.

در همین حال علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با انتشار متنی در شبکه اجتماعی X نوشت: «تٱخیر درمعرفی تیمهای صدرنشین برای مسابقات آسیایی، تلاشی آشکار برای ایجاد اختلال در مسیر درست است. باشگاه استقلال هیچگونه اعتباری به رویکردهای غیرورزشی نمی‌دهد.

ما فرآیندها رااز مسیر قانونی و ورزشی پیگیری می کنیم.

با اتکابه هواداران، اجازه اعمال نفوذ نخواهیم داد.

مسیرما:ورزش، نه سیاست!»

لازم به ذکر است که پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان مستبقات لیگ برتر فوتبال در فصل بیست و پنجم نیمه تمام شد و با اعلام فدراسیون فوتبال ادامه مسابقات پس از جام جهانی ۲۰۲۶ از سر گرفته خواهد شد.