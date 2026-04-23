۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۵۱

تاکید تاجرنیا به معرفی استقلال به آسیا

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با انتشار متنی در فضای مجازی تاکید کرد که این تیم باید در رقابت‌های آسیایی فصل آینده حضور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر. با اینکه هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال خبر از حضور سه تیم استقلال، تراکتور و سپاهان در فصل آینده رقابت های آسیایی خبر داده بود اما تاکنون سایت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال این موضوع را رسانه ای نکرده اند و هنوز مشخص نیست کدام تیم ها به عنوان نمایندگان ایران در رقابت های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ۲ برای فصل آینده حضور خواهند داشت.

در همین حال علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با انتشار متنی در شبکه اجتماعی X نوشت: «تٱخیر درمعرفی تیمهای صدرنشین برای مسابقات آسیایی، تلاشی آشکار برای ایجاد اختلال در مسیر درست است. باشگاه استقلال هیچگونه اعتباری به رویکردهای غیرورزشی نمی‌دهد.

ما فرآیندها رااز مسیر قانونی و ورزشی پیگیری می کنیم.

با اتکابه هواداران، اجازه اعمال نفوذ نخواهیم داد.

مسیرما:ورزش، نه سیاست!»

لازم به ذکر است که پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان مستبقات لیگ برتر فوتبال در فصل بیست و پنجم نیمه تمام شد و با اعلام فدراسیون فوتبال ادامه مسابقات پس از جام جهانی ۲۰۲۶ از سر گرفته خواهد شد.

کد مطلب 6809460

