رئیس فدراسیون فوتبال ناظر جلسه تمرین تیم ملی

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تمرین امروز تیم ملی با حضور مهدی تاج برگزار شد.

در این تمرین که از ساعت ۱۷ آغاز شد، ملی‌پوشان برخلاف روزهای قبل بدون حضور در ساختمان پک برای تمرینات ابتدایی مستقیم در زمین محل تمرین حاضر شدند.

ملی پوشان که صبح امروز تمرینات بدنسازی را انجام داده بود، در تمرین بعد از ظهر امروز بیشتر به تمرینات تاکتیکی پرداختند.

بازیکنان پس از انجام تمرینات ابتدایی به سه گروه آبی، سفید و سرمه‌ای تقسیم شدند و به تمرین پرداختند.

در ادامه این سه تیم به تناوب در یک نیمه زمین فوتبال به بازی درون تیمی پرداختند و تیم سوم به تمرینات سرعتی و استقامتی پرداخت.

مهدی تاج رویس فدراسیون، مهدی محمد نبی نایب رویس و مدیر تیم ملی و سالاری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در تمرین بعد از ظهر ملی‌پوشان حاضر شدند و ضمن دیدار با ملی‌پوشان، گفت‌وگوی صمیمانه‌ای با امیر قلعه‌نویی داشتند.