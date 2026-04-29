غیبت تاج در نشست نمایندگان AFC در کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «apnews» (آسوشیتدپرس)، نمایندگان فدراسیون فوتبال ایران در بزرگ‌ترین نشست رسمی مدیران فوتبال آسیا که پیش از آغاز جام جهانی تابستان امسال برگزار شد، حضور نداشتند.

این نشست روز سه‌شنبه در شهر ونکوور در استان بریتیش کلمبیا کانادا و با حضور رئیس فیفا جیانی اینفانتینو برگزار شد. با این حال در جریان کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، هیچ بحثی درباره حضور ایران در جام جهانی یا احتمال انتقال بازی‌های این تیم از آمریکا به کشور دیگری به دلیل تنش‌های سیاسی بین دو کشور مطرح نشد.

در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی درباره احتمال تأثیر مشکلات صدور ویزا بر حضور هیئت ایرانی در نشست AFC در ونکوور، کنگره فیفا در روز پنج‌شنبه و همچنین رقابت‌های جام جهانی که از ۱۱ ژوئن آغاز می‌شود، وجود داشته است. این رقابت‌ها با حضور ۴۸ تیم و به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.

هنوز مشخص نیست که آیا مشکلات ویزا مانع حضور نمایندگان ایران در این نشست شده است یا خیر. با این حال، در جریان اهدای یادبود به ۹ تیم آسیایی راه‌یافته به جام جهانی، اعلام شد که سهم ایران «پس از حضور نمایندگان این کشور» به آن‌ها تحویل داده خواهد شد.

در همین حال، یک سخنگوی دولت ایران هفته گذشته اعلام کرده بود که تیم ملی فوتبال این کشور در حال آماده‌سازی برای «حضور پرافتخار و موفق» در مسابقات جام جهانی در آمریکا است.

همچنین رسانه های «thestar» و «theatletic» هم در مطالبی مشابه به این موضوع پرداخته اند.