فرماندار دشتستان: دشمن به دنبال اختلافات داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر چهارشنبه در نخستین نشست شورای اداری سال جاری این شهرستان، گفت: تلاش ما در روزهای جنگ تحمیلی سوم بر این بود که مردم هیچ گونه کمبود کالاهای اساسی و سوخت را احساس نکنند و در تامین کالا با کمبود مواجه نباشیم.

فرماندار شهرستان دشتستان افزود: در جنگ تحمیلی توانستیم با راه های گوناگون بخش اعظم خدمات‌دهی به نیروهای مسلح، نیروهای آماده‌باش و مردمی که زندگی آنها متاثر از جنگ دچار آسیب شده بود را حمایت کنیم، این موفقیت مرهون هماهنگی بین اعضای شورای اداری و تامین شهرستان بود و این توفیقات هم نتیجه تلاش‌های دولتمردان و دیگر کارگزاران نظام اسلامی است.

نماینده عالی دولت در دشتستان با اشاره به حضور میدانی ،بازدید های مستمر در مدیریت بازار و پروژه‌های شهرستان طی روزهای جنگ رمضان خاطرنشان کرد: در این مدت خدمات و حضور و مدیریت شبانه‌روزی باعث شد ، با افتخار پاسخگوی همه نیازهای مردم شهرستان و حتی خانواده هایی که به خاطر شرایط جنگ به این شهرستان پناه آورده بودند، باشیم.

دشتی ضمن تشکر از همه فعالین اجتماعی ، اصناف، اصحاب رسانه ، اعضای شورای تامین و اداری شهرستان ، اظهار کرد: توفیقاتی که در جنگ رمضان کسب کردیم به این دلیل بود که صاحبان تریبون، اصحاب رسانه، تیم اقتصادی دولت و نیروهای مسلح ما به درستی به وظیفه خود عمل کردند.

این مسئول با اشاره به حضور مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها، افزود: مردم نصیحت رهبر شهید در راستای «اتحاد مقدس» و شعار دولت با عنوان «وفاق ملی» را به گوش جان سپردند و در میدان عمل به منصه ظهور رساندند.

وی با بیان این‌که دشمن به دنبال اختلافات داخلی است، گفت: چنانچه دولت، موضعی درباره آتش‌بس اتخاذ کرد باید بدانیم که میدان نبرد و دیپلماسی، نگاه جدا و متفاوت از یکدیگر ندارند و تصمیم‌گیری‌ها در راستای حفظ تمامیت ارضی است.

دشتی با بیان این‌که رمز این موفقیت را نباید فراموش کرد، گفت: مردم با هر نگاه سیاسی از گروه‌های مختلف این شب‌ها در میدان حضور دارند و تصاویر زیبایی به وجود می‌آوند و با اتحاد و همدلی، حافظ منافع کشور و انقلاب هستند.

وی با بیان این‌که سیاست‌های کلی نظام در کشور با هماهنگی رهبری صورت می‌گیرد، متذکر شد: ایران عزیز امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و همدلی است و در این شرایط باید از سخنان تفرقه‌افکنانه پرهیز کرد.