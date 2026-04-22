به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده در جلسه شورای اداری سازمان سینمایی با قدردانی از عملکرد مدیران سازمان و موسسات تابعه در ایام جنگ و وضعیت بحرانی کشور و با تاکید بر تلاش مضاعف آنها در شرایط پیشرو گفت: با توجه به وضعیت بودجهای که در شرایط کشور در همه حوزهها وجود دارد، سینما هم جدا از آن نیست و باید تدابیر لازم نسبت به این شرایط اتخاذ شود.
وی ادامه داد: در این زیست بوم جدید و بر اثر متوقف شدن بخشی از تولیدات مشکلات معیشتی هنرمندان و اعضای صنوف مختلف سینما بیشتر شده که این وضعیت توجه ویژهای را طلب میکند.
فریدزاده با تاکید بر بازنگری برنامهها و فعالیتهای پیش رو سازمان سینمایی و موسسات تابعه بر اساس شرایط کشور افزود: نیاز است بررسی مجددی در خصوص مواردی همچون برپایی جشنوارهها و رویدادهای ملی و بینالمللی، تولیدات و حمایتها صورت گیرد و به سرعت فهرستی از حوزههای خصوصی و دولتی جهت مشارکت و همراهی و تامین اعتبار و کمکهای فرهنگی تهیه شود.
در این جلسه گزارشهایی در خصوص آخرین وضعیت اکران و پروانههای ساخت و نمایش، آموزشگاههای سینمایی، لابراتوارها، فیلمخانه ملی ایران و موسسات سازمان سینمایی توسط مدیران مربوطه ارائه شد.
نظر شما