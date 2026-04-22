۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

تاکید رئیس سازمان سینمایی بر بازنگری برنامه‌ها بر اساس شرایط کشور

رئیس سازمان سینمایی در جلسه شورای اداری سازمان سینمایی با اشاره به وضعیت جنگی کشور بر هدفمند بودن فعالیت‌های سال جاری و تمامی حمایت‌ها بر اساس بندهای اعلامی وزیر فرهنگ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده در جلسه شورای اداری سازمان سینمایی با قدردانی از عملکرد مدیران سازمان و موسسات تابعه در ایام جنگ و وضعیت بحرانی کشور و با تاکید بر تلاش مضاعف آنها در شرایط پیش‌رو گفت: با توجه به وضعیت بودجه‌ای که در شرایط کشور در همه حوزه‌ها وجود دارد، سینما هم جدا از آن نیست و باید تدابیر لازم نسبت به این شرایط اتخاذ شود.

وی ادامه داد: در این زیست بوم جدید و بر اثر متوقف شدن بخشی از تولیدات مشکلات معیشتی هنرمندان و اعضای صنوف مختلف سینما بیشتر شده که این وضعیت توجه ویژه‌ای را طلب می‌کند.

فریدزاده با تاکید بر بازنگری برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش رو سازمان سینمایی و موسسات تابعه بر اساس شرایط کشور افزود: نیاز است بررسی مجددی در خصوص مواردی همچون برپایی جشنواره‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی، تولیدات و حمایت‌ها صورت گیرد و به سرعت فهرستی از حوزه‌های خصوصی و دولتی جهت مشارکت و همراهی و تامین اعتبار و کمک‌های فرهنگی تهیه شود.

در این جلسه گزارش‌هایی در خصوص آخرین وضعیت اکران و پروانه‌های ساخت و نمایش، آموزشگاه‌های سینمایی، لابراتوارها، فیلمخانه ملی ایران و موسسات سازمان سینمایی توسط مدیران مربوطه ارائه شد.

آروین موذن زاده

