خدمت به مردم شریف مردم، اولویت اصلی مجموعههای انقلابی و جهادی است
سرهنگ پاسدار علی رسولی، جانشین سپاه حضرت روحالله استان مرکزی، در آیین بهرهبرداری از شبکه توزیع آب شرب روستای مجیدآباد شهرستان خنداب گفت: اجرای این طرح، نتیجه همافزایی و همکاری مجموعههای مختلف از جمله بسیج سازندگی، اداره آب، دهیاری و شورای اسلامی روستا است و نشان میدهد هر جا روحیه جهادی و انقلابی حاکم باشد، مسائل مردم با سرعت بیشتری برطرف میشود.
جانشین سپاه حضرت روحالله استان مرکزی افزود: بهرهبرداری از این شبکه، گام مؤثری در ارتقای سطح خدماترسانی به اهالی شریف مجیدآباد به شمار میرود و میتواند بخش مهمی از نیازهای آبی ساکنان این منطقه را تأمین کند.
سرهنگ رسولی با قدردانی از همه عوامل اجرایی این پروژه تصریح کرد: بسیج سازندگی و سایر دستگاههای همراه، با نگاه مسئلهمحور و مردمی توانستند یکی از مطالبات مهم روستا را به سرانجام برسانند و این الگو باید در سایر مناطق نیز دنبال شود.
وی ادامه داد: امروز انتظار مردم از مجموعههای انقلابی، تلاش صادقانه، پیگیری مستمر و نتیجهمحوری است و خوشبختانه این پروژه نشان داد که با اتحاد و همدلی میتوان بسیاری از نیازهای اساسی روستاها را برطرف کرد.
جانشین سپاه حضرت روحالله استان مرکزی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از شبکه توزیع آب شرب روستای مجیدآباد، تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه نماد توجه عملی به کرامت مردم و تحقق گفتمان خدمترسانی در مناطق محروم است.
