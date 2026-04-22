  1. استانها
  2. گلستان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

افزایش دما و جوی پایدار از پایان هفته در گلستان

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از پنجشنبه جوی پایدار همراه با افزایش دما در استان حاکم می‌شود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: در ادامه فعالیت سامانه بارشی، برای امروز به‌صورت متناوب در سطح استان بارش باران را شاهد بودیم.

وی افزود: در نواحی مرتفع و کوهستانی نیز بارش پراکنده و پدیده مه را شاهد بودیم.

معقولی ادامه داد: همچنین وزش باد نسبتاً شدید و موقتی از دیگر پدیده‌های جوی امروز در گلستان بود که در برخی نقاط شدت بیشتری داشت.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: با عبور این سامانه بارشی، برای دو روز پایانی هفته، شرایط جوی استان به سمت پایداری پیش خواهد رفت و افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق مورد انتظار است.

کد مطلب 6808626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها