افزایش دما و جوی پایدار از پایان هفته در گلستان

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: در ادامه فعالیت سامانه بارشی، برای امروز بهصورت متناوب در سطح استان بارش باران را شاهد بودیم.
وی افزود: در نواحی مرتفع و کوهستانی نیز بارش پراکنده و پدیده مه را شاهد بودیم.
معقولی ادامه داد: همچنین وزش باد نسبتاً شدید و موقتی از دیگر پدیدههای جوی امروز در گلستان بود که در برخی نقاط شدت بیشتری داشت.
کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: با عبور این سامانه بارشی، برای دو روز پایانی هفته، شرایط جوی استان به سمت پایداری پیش خواهد رفت و افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق مورد انتظار است.
