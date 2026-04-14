مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: امروز شاهد بارش باران در اغلب مناطق، وقوع رعدوبرق، شکل‌گیری پدیده مه و در نواحی کوهستانی بارش برف خواهیم بود.

وی افزود: در این مدت، وزش باد نسبتاً شدید و موقتی نیز پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در برخی مناطق موجب کاهش دید افقی و اختلال در تردد شود.

اصحابی با بیان اینکه از روز آینده به تدریج از شدت فعالیت این سامانه کاسته خواهد شد، اظهار کرد: با این حال، بارش‌ها به‌صورت پراکنده در استان ادامه خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: از روز پنجشنبه با عبور سامانه ناپایدار، شرایط جوی استان به سمت پایداری پیش رفته و افزایش نسبی دما در مناطق مختلف گلستان مورد انتظار است.