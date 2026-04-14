۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

تشدید بارش‌ها، رعدوبرق و مه در گلستان؛ آرامش جوی از پایان هفته

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت:روز چهارشنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته و از روز پنجشنبه جوی آرام همراه با افزایش دما در استان حاکم خواهد شد.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، از تداوم فعالیت سامانه بارشی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: امروز شاهد بارش باران در اغلب مناطق، وقوع رعدوبرق، شکل‌گیری پدیده مه و در نواحی کوهستانی بارش برف خواهیم بود.

وی افزود: در این مدت، وزش باد نسبتاً شدید و موقتی نیز پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در برخی مناطق موجب کاهش دید افقی و اختلال در تردد شود.

اصحابی با بیان اینکه از روز آینده به تدریج از شدت فعالیت این سامانه کاسته خواهد شد، اظهار کرد: با این حال، بارش‌ها به‌صورت پراکنده در استان ادامه خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: از روز پنجشنبه با عبور سامانه ناپایدار، شرایط جوی استان به سمت پایداری پیش رفته و افزایش نسبی دما در مناطق مختلف گلستان مورد انتظار است.

