به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: ترافیک در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال، محدوده تونل شماره ۱۸ تا انتهای آزادراه و همچنین حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه سنگین است.
بر اساس این گزارش، در محور چالوس نیز ترافیک در مسیر جنوب به شمال در محدودههای ولیآباد، هرازچم و دزدبن و در محور هراز در محدودههای گزنک و سهراهی چلاو پرحجم و سنگین گزارش شده است.
این گزارش میافزاید که تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراههای تهران - پردیس و قزوین - رشت و همچنین مسیر شمال به جنوب محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران - شمال روان است.
مرکز مدیریت راهها همچنین از بارش پراکنده برف و باران و مهگرفتگی در ارتفاعات محور چالوس و مهگرفتگی در ارتفاعات محور فیروزکوه خبر داد و اعلام کرد: سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.
بر پایه این گزارش، در برخی محورهای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، مازندران و گلستان بارش برف و باران و در برخی محورهای استان گیلان بارش باران جریان دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: محور قدیم بستانآباد - میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قرهچمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام میشود.
همچنین مسیرهای رفت و برگشت آزادراه تبریز - زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاق مسدود است و تردد از مسیر جایگزین سهراهی عزیزکندی به هشترود و هشترود به قویون قشلاق صورت میگیرد.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، مسیرهای رفت و برگشت محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه نیز مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام میشود.
در پایان این گزارش تأکید شده است که محور پاتاوه - دهدشت مسدود بوده و محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سیسخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده نیز دارای انسداد فصلی هستند.
نظر شما